Месси считает ЧМ-2018 своим последним шансом выиграть мундиаль

Нападающий сборной Аргентинырассказал о желании одержать победу на ЧМ-2018.

«Я плакал много раз из-за таких игр, когда мы проигрывали в финале, ведь это были проигранные решающие матчи, они много значат, страна мечтала об этих победах.

Эти три финала были тяжелыми ударами. Такой опыт должен нам был помочь, но это не помогло. Мы чувствуем, что если не станем чемпионами мира в России, то у этого поколения больше не будет другого шанса.

Я представляю себе, как играю в финале, как мы побеждаем, как я поднимаю кубок над головой. Я всегда об этом мечтал и с каждым новым чемпионатом мира желание победить только усиливается», – приводит слова Месси Goal.com.

На групповом этапе ЧМ-2018 Аргентина сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией.