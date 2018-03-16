Бышовец: Манчини немного потерял управление командой

Известный российский специалистпрокомментировал выступление российских команд в 1/8 финала Лиги Европы.

«Зенит» и «Локомотив» прекратили борьбу, уступив по сумме двух встреч «Лейпцигу» и «Атлетико» соответственно, а ЦСКА прошел французский «Лион».

«Оба клуба были на одном уровне, но Роберто Манчини немного потерял управление командой, отсюда и вылет от немецкого "Лейпцига". Результаты двух матчей абсолютно оправданы.

Что касается других отечественных команд, то "Локомотив" был ниже классом, чем мадридский "Атлетико", поэтому уступил.

Считаю, что от ЦСКА можно было ожидать прохода в 1/4 финала Лиги Европы. Команда выступила очень достойно. Укрепление нападения Ахмедом Мусой давало шансы армейскому клубу», — цитирует Бышовца «Р-Спорт».