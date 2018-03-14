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    Акинфеев: На любой матч настраиваемся оптимистично

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    Игорь Акинфеев
    На фото:Игорь Акинфеев
    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопросы журналистов в преддверии ответного матча с «Лионом» в 1/8 финала Лиги Европы (0:1 – первый матч).

    «На любой матч настраиваемся оптимистично, потому что футболист создан для того, чтобы побеждать. Да, ситуации бывают разные, но, как по мне, 0:0 или 0:1 – разницы нет.

    В любом матче мы играем так, как позволяет соперник. Нам бы хотелось забивать по пять мячей в каждом матче. Ну или хотя бы один, чтобы побеждать. Но нам противостоят сильные соперники.

    Кирилл Набабкин сказал на пресс-конференции перед первым матчем с "Лионом", по-моему, что хочет выиграть Кубок? Я ему так и сказал: "Я этот кубок уже держал в руках. Так что все в твоих руках!".

    Но если честно, любой трофей ценен. Мы можем шутить сколько угодно, но раз у нас это получилось, то хочется повторить. Все зависит от нас», — приводит слова игрока Sport24.

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