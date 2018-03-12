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    Максимович не знает, где будет играть в следующем сезоне

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    Никола Максимович
    На фото:Никола Максимович
    Защитник «Спартака» Никола Максимович, права на которого принадлежат «Наполи», заявил, что пока не знает, останется ли в московском клубе на следующий сезон.

    «Я профессиональный футболист. У меня есть контракт с "Наполи" и я, конечно, должен ему следовать, но перейти в "Спартак" – это было мое желание. Я очень старался, чтобы провести матчи за этот клуб.

    Где буду играть дальше – говорить сложно, потому что есть контракт с "Наполи". Но зимой руководство итальянского клуба согласилось, чтобы сейчас я играл в "Спартаке".

    Русский язык? Все понимаю. Конечно, хотел бы говорить лучше. За то время, что проведу в команде, постараюсь больше говорить на русском языке», – сказал Максимович «Спорт-Экспрессу».

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