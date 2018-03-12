Артур пошел на финансовые уступки ради перехода в «Барселону»

Полузащитник «Гремио»отказался от 20% экономических прав на свой трансфер в пользу бразильского клуба, сообщает Sport.es.

Изначально «Гремио» принадлежали лишь 60% прав на трансфер футболиста, 20% владел Артур и еще 20% – инвестиционная компания.

Ради перехода в «Барселону» бразилец пошел на уступки и отказался от своей части прав в пользу клуба. Таким образом, 30 миллионов евро и потенциальные 9 миллионов бонусов будут выплачены «Гремио» и инвестиционной компании в соотношении 80/20%.

С учетом бонусов Артур может недосчитаться 7,8 миллионов евро.

Ранее «Барселона» объявила о договоренности с «Гремио» по трансферу 21-летнего полузащитника.