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    Артур пошел на финансовые уступки ради перехода в «Барселону»

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    Артур
    На фото:Артур
    Полузащитник «Гремио» Артур отказался от 20% экономических прав на свой трансфер в пользу бразильского клуба, сообщает Sport.es.

    Изначально «Гремио» принадлежали лишь 60% прав на трансфер футболиста, 20% владел Артур и еще 20% – инвестиционная компания.

    Ради перехода в «Барселону» бразилец пошел на уступки и отказался от своей части прав в пользу клуба. Таким образом, 30 миллионов евро и потенциальные 9 миллионов бонусов будут выплачены «Гремио» и инвестиционной компании в соотношении 80/20%.

    С учетом бонусов Артур может недосчитаться 7,8 миллионов евро.

    Ранее «Барселона» объявила о договоренности с «Гремио» по трансферу 21-летнего полузащитника.

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