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    Симонян не видит ничего страшного в бойкоте Англией ЧМ-2018

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    Никита Симонян
    На фото:Никита Симонян
    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном бойкоте ЧМ-2018 со стороны Англии.

    «Они в свое время кричали, что спорт вне политики. А сейчас сами устроили из спорта политику. Пока ведь не установлено, кто отравил Скрипаля. Но уже вслед за Великобританией идут Япония, Польша и Австралия. Здесь можно только удивляться.

    Если даже эти страны, допустим, будут бойкотировать, то ничего страшного. Вместо них приедут другие, которые заняли последующие за ними места в отборочных играх. А чемпионат мира будет проведен и без них.

    Колосков: Если Англия не приедет на ЧМ-2018, ее нужно исключить из ФИФА

    Я был на выборах страны-хозяйки чемпионата мира 2 декабря 2010 года. И когда Йозеф Блаттер назвал Россию, то на сидевших там Дэвида Бекхэма и Бобби Чарльтона жалко было смотреть, они побелели. Но ведь политика ФИФА — развитие футбола во всем мире.

    У нас будет вся инфраструктура выстроена: стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги и так далее. У них-то уже все есть. Поэтому это не более чем эгоизм со стороны англичан. Так что если не будете участвовать, то чемпионат мира будет проведен и без вас, господа», — цитирует Симонян RT.

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