Дубль Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Удинезе»

Туринскийодержал домашнюю победу над(2:0) в матче 28-го тура итальянской Серии А.

Хозяева открыли счет на 21-й минуте, ударом со стандарта. Прекрасно выполнил штрафной удар Пауло Дибала, отправив мяч над стенкой прямо в угол.

На 38-й минуте за фол против Дибалы в ворота «Удинезе» был назначен пенальти, который не смог реализовать Гонсало Игуаин.

А на 50-й минуте Игуаин получил мячом в штрафной площадке, собрал на себе троих защитников, а затем откатил на Дибалу, выводя его на свидание с голкипером, после чего аргентинец оформил дубль.

После этого матча «Ювентус» с 71 очком возглавляет таблицу, а «Удинезе» на 11-м месте — 33 очка.

Римский «Лацио» на выезде ушел от поражения в матче с «Кальяри» — 2:2.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте — отличился полузащитник Леонардо Паволетти.

На 35-й минуте защитник «Кальяри» Лука Чеппители срезал мяч в свои ворота сравняв счет, но на 74-й минуте Николо Барелла реализовал пенальти, вновь выведя хозяев вперед.

Уже на пятой компенсированной минуте Чиро Иммобиле вновь сделал счет равным и спас римлян от поражения.

«Лацио» с 53 очками на 4-м месте, а «Кальяри» на 14-м месте — 26 очков.

Другие результаты

«Болонья» – «Аталанта» 0:1

«Кротоне» – «Сампдория» 4:1

«Сассуоло» – СПАЛ 1:1