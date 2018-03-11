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    Дубль Дибалы принес «Ювентусу» победу над «Удинезе»

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    Пауло Дибала
    На фото:Пауло Дибала
    Туринский «Ювентус» одержал домашнюю победу над «Удинезе» (2:0) в матче 28-го тура итальянской Серии А.

    Хозяева открыли счет на 21-й минуте, ударом со стандарта. Прекрасно выполнил штрафной удар Пауло Дибала, отправив мяч над стенкой прямо в угол.

    На 38-й минуте за фол против Дибалы в ворота «Удинезе» был назначен пенальти, который не смог реализовать Гонсало Игуаин.

    А на 50-й минуте Игуаин получил мячом в штрафной площадке, собрал на себе троих защитников, а затем откатил на Дибалу, выводя его на свидание с голкипером, после чего аргентинец оформил дубль.

    После этого матча «Ювентус» с 71 очком возглавляет таблицу, а «Удинезе» на 11-м месте — 33 очка.

    Римский «Лацио» на выезде ушел от поражения в матче с «Кальяри» — 2:2.

    Хозяева открыли счет на 25-й минуте — отличился полузащитник Леонардо Паволетти.

    На 35-й минуте защитник «Кальяри» Лука Чеппители срезал мяч в свои ворота сравняв счет, но на 74-й минуте Николо Барелла реализовал пенальти, вновь выведя хозяев вперед.

    Уже на пятой компенсированной минуте Чиро Иммобиле вновь сделал счет равным и спас римлян от поражения.

    «Лацио» с 53 очками на 4-м месте, а «Кальяри» на 14-м месте — 26 очков.

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    «Кротоне» – «Сампдория» 4:1
    «Сассуоло» – СПАЛ 1:1

    Станет ли «Ювентус» промежуточным лидером?«Ювентус» — «Удинезе». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 11 марта
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