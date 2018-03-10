Канунников: Переход в «СКА-Хабаровск» был непростым решением

Новичок «СКА-Хабаровск»сообщил, что быстро адаптировался в новом клубе.

«Все нормально. Хотя, пришлось сразу перестраиваться на местное время, что было не так легко. С тренировочным процессом и требованиями Рината Билялетдинова я знаком, ребята тоже приняли меня хорошо, поэтому никаких проблем не было.

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Мы очень долго перед этим разговаривали с Ринатом Саяровичем по телефону. Я очень хорошо знаю как его профессиональный уровень, так и личные человеческие качества. Очень подкупает то, что он всегда открыто и прямо говорит то, что думает.

Откровенно говоря, для меня это [переезд в Хабаровск] было непростое решение. Однако сейчас я полностью сконцентрирован на работе и думаю только о футболе. Никаких негативных мыслей у меня нет. У нас осталось только девять игр и мне очень хочется помочь команде как-то исправить положение. Календарь конечно не из простых, но пока есть шансы, мы должны выжимать максимум.

Не пугают ли холода? Не особо, я ведь и сам с Урала. Хотя, в первый день с непривычки было холодновато, даже пальцы отмерзли на тренировке. Ну а сейчас и здесь потеплело, да и во всей России примерно одинаковая погода. Поэтому ничего страшного, привыкнем.

Физически полностью готов, ведь я прошел три полноценных сбора. Возможно, тяжеловато будет в плане игровых взаимодействий с партнерами, ведь с командой я пока нахожусь только несколько дней. Но надеюсь, что эту проблему нам удастся преодолеть. Что касается соперника, то "Спартак" есть "Спартак" и нашей команде предстоит тяжелейшая игра, но я уверен, что свои шансы у нас будут», — приводит слова Канунникова клубная пресс-служба.