ПСЖ и «Реал» счет до перерыва не открыли

После первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионовна своем поле играет вничью с мадридским— 0:0.

Начало тайма осталось за мадридцами, а на 38-й минуте «Реал» имел отличный момент открыть счет. Маркиньос не смог перехватить простую передачу, что позволило Кариму Бензема убежать на свидание с Ареола, однако француз переиграть голкипера не сумел.

Перед перерывом парижане заметно прибавили и устроили осаду ворот Кейлора Наваса, создав несколько моментов, но голкипер был на высоте.

Напомним, что в первом тайме «Реал» добился победы в Мадриде со счетом 3:1 и по сумме двух матчей подопечные Зинедина Зидана пока проходят в четвертьфинал.