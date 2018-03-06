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    ПСЖ и «Реал» счет до перерыва не открыли

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    После первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на своем поле играет вничью с мадридским «Реалом» — 0:0.

    Начало тайма осталось за мадридцами, а на 38-й минуте «Реал» имел отличный момент открыть счет. Маркиньос не смог перехватить простую передачу, что позволило Кариму Бензема убежать на свидание с Ареола, однако француз переиграть голкипера не сумел.

    Перед перерывом парижане заметно прибавили и устроили осаду ворот Кейлора Наваса, создав несколько моментов, но голкипер был на высоте.

    Напомним, что в первом тайме «Реал» добился победы в Мадриде со счетом 3:1 и по сумме двух матчей подопечные Зинедина Зидана пока проходят в четвертьфинал.

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