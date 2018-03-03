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    «Монако» нанес поражение «Бордо»

    Лига 1 Футбол Франции Монако Бордо Календарь Лиги 1
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    Стеван Йоветич
    На фото:Стеван Йоветич
    «Монако» нанес поражение «Бордо» в домашнем матче 28-го тура французской Лиги 1.

    Встреча, которая прошла на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 2:1.

    Первый гол на 32-й минуте забили «жирондинцы». Юссуф Сабали сделал прострел в центр штрафной площади, а Валентин Вада в касание отправил мяч под перекладину.

    «Монегаски» отыгрались перед самым перерывом. Тома Лемар сделал пас на ход Стевану Йоветичу, который уверенно реализовал выход один на один с вратарем.

    Победный гол хозяева забили на 69-й минуте. Маркуш Лопеш нанес идеальный удар с острого угла после передачи с фланга от Джибриля Сидибе.

    «Монако» занимает второе место в турнирной таблице (60 очков), а «Бордо» — девятое (36 очков).

    Огорчат ли «монегаски» «жирондистов»?«Монако» — «Бордо». Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу 2 марта
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