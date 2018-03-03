«Монако» нанес поражение «Бордо»

нанес поражениев домашнем матче 28-го тура французской Лиги 1.

Встреча, которая прошла на стадионе «Луи II», завершилась со счетом 2:1.

Первый гол на 32-й минуте забили «жирондинцы». Юссуф Сабали сделал прострел в центр штрафной площади, а Валентин Вада в касание отправил мяч под перекладину.

«Монегаски» отыгрались перед самым перерывом. Тома Лемар сделал пас на ход Стевану Йоветичу, который уверенно реализовал выход один на один с вратарем.

Победный гол хозяева забили на 69-й минуте. Маркуш Лопеш нанес идеальный удар с острого угла после передачи с фланга от Джибриля Сидибе.

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице (60 очков), а «Бордо» — девятое (36 очков).