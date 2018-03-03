Примера. «Реал» обыграл «Хетафе», «Атлетико» в гостях у «Барселоны»

«Вильярреал» – «Жирона» 0:2

В 27-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Жирону» и потерпел поражение со счетом 0:2.

«Жироне» удалось одержать победу благодаря голам Кристиана Стуани и Энтони Лосано .

Отметим, что российский хабвек «Вильярреала» Денис Черышев не был включен в заявку не игру.

После 27 матчей у «Вильярреала» — 41 очко и шестое место в таблице, у «Жироны» — 40 очков и седьмая позиция.

Чемпионат Испании. 27 тур «Вильярреал» — «Жирона» — 0:2 (0:1) Голы: Стуани, 16 (0:1). Лосано, 80 (0:2). «Вильярреал»: Серхио Асенхо, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс (Мартинес, 79), Эрнандес, Бакка, Самуэль Кастильехо (Сориано, 59), Раба (Энес Унал, 46).«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Планас (Мохика, 25), Маффео, Хуанпе, Борха, Порту, Пере Понс (Алейкс Гарсия, 63), Гранель, Стуани (Лосано, 71).Предупреждения: Раба, 2. Хауме, 34. Бонера, 39. Гранель, 42. Марио Гаспар, 61.

«Севилья» – «Атлетик» Б 2:0

В матче 27-го тура испанской Примеры «Севилья» одержала домашнюю победу над «Атлетиком» из Бильбао — 2:0.

Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Васкес дошел до штрафной площадки и отдал направо на Лукаса Муриэля, который оказался перед голкипером и переиграл его.

На 32-й минуте севильцы удвоили счет. Франко Васкес выиграл второй этаж и пробивает головой точно в дальний угол после кросса с правого фланга.

После этого матча «Севилья» на 5-м месте — 45 очков, а «Атлетик» на 12-м месте — 32 очка очка.

Чемпионат Испании. 27-й тур «Севилья» — «Атлетик» — 2:0 (2:0) Голы: Муриэль, 27 (1:0). Васкес, 32 (2:0). «Севилья»: Рико, Меркадо, Лаюн, Эскудеро, Лангле (Кьер, 87), Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес, Корреа (Писарро, 90), Муриэль (Нолито, 68).«Атлетик»: Аррисабалага, Иньиго Мартинес, Саборит, Лекуэ, Альварес, Сусаэта, Итурраспе (Рауль Гарсия, 46), Сан-Хосе, Весга (Эчеварриа, 46), Иньяки Уильямс, Кордоба (Адурис, 46).Предупреждения: Саборит, 64. Нолито, 75. Сан-Хосе, 79. Иньиго Мартинес, 83. Корреа, 83.

«Леганес» – «Малага» 2:0

В другом матче «Леганес» одержал домашнюю победу над «Малагой» — 2:0.

Счет на 55-й минуте открыл Хавьер Эрасо, а на 62-й минуте Нордин Амрабат удвол преимущество.

Для «Малаги» поражение стало шестым подряд, а безвыигрышная серия в ла лиге составляет уже 12 игр.

Чемпионат Испании. 27-й тур «Леганес» — «Малага» — 2:0 (0:0) Голы: Эрасо, 55 (1:0). Амрабат, 62 (2:0). «Леганес»: Куэльяр, Бустинса (Муньос, 86), Рико, Сальдуа, Сиовас, Перес, Пирес (Гумбау, 90), Эрасо, Эль-Жар, Амрабат (Рамос, 87), Бовю. «Малага»: Роберто, Эрнандес, Рикка, Росалес, Микел, Итурра (Кузманович, 66), Ласен, Чори Кастро (Аньор, 70), Буэно (Идейе, 60), Эн-Несири, Ролан. Предупреждения: Амрабат (31), Идейе (85).

«Депортиво» – «Эйбар» 1:1

В матче 27-го тура испанской Примеры «Депортиво» сыграл вничью с «Эйбаром» — 1:1.

Гости открыли счет на 11-й минуте — отличился Такаси Инуи. На 33-й минуте счет сравнялся — гол записали на голкипера «Эйбаро» Марко Дмитровича.

На 39-й минуте прямую красную карточку получил голкипер «Депортиво» Максим Коваль.

Чемпионат Испании. 27-й тур «Депортиво» — «Эйбар» — 1:1 (1:1) Голы: Инуи, 11 (0:1). Дмитрович, 33 — в свои ворота (1:1). «Депортиво»: Коваль, Сидней, Наварро, Боведа, Альбентоса, Мунтари (Крон-Дели, 81), Борхес, Чолак (Мартинес, 43), Адриан, Андоне (Баккали, 85), Перес. «Эйбар»: Дмитрович, Ломбан, Арбилья, Хосе Анхель, Пенья, Диоп (Кике, 60), Дани Гарсия, Жордан, Орельяна (Леон, 27), Инуи (Иван Алехо, 74), Шарлес. Предупреждения: Пенья (64), Хосе Анхель (78), Сидней (89). Удаление: Коваль (39).

«Реал Мадрид» – «Хетафе» 3:1

Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Хетафе» (3:1) в матче 27-го тура испанской Примеры.

Хозяева открыли счет на 24-й минуте. Удар Бэйла был блокирован, но атака мадридцев продолжилась навесом Бензема, Рамос и Иско помогли мячу отскочить к Гарету Бэйлу, который, оказавшись без опеки, пробил в правый угол.

В добавленное к первому тайму время отличный проникающий пас прошёл на Роналду, который расправился с несколькими защитниками и пробил в дальний нижний угол.

На 47-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Лоик Реми рукой зацепил лицо Начо в безобидной ситуации, получив жёлтую карточку, которая стала для француза второй.

На 65-й минуте в вороте «Реала» был назначен пенальти за фол на Молине. Франсиско Портильо уверенно реализовал «одиннадцатиметровый», пробив на силу по центру ворот.

На 78-й минуте Серхио Рамос зацепился за навес с углового и отыграл на Марсело, у которого получился классный навес на Криштиану Роналду, а португалец головой срезал мяч в ворота.

После этого матча «Реал» с 54 очками на 3-м месте, а «Хетафе» на 10-м месте — 36 очков.

Чемпионат Испании. 26-й тур «Реал» — «Хетафе» — 3:1 (2:0) Голы: Бэйл, 24 (1:0). Криштиану Роналду, 45+1 (2:0). Портильо, 65 — с пенальти (2:1). Криштиану Роналду, 78 (3:1). «Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Эрнандез (Марселу, 65), Каземиру, Льоренте (Ковачич, 79), Иско, Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 79).«Хетафе»: Мартинес, Суарес, Бруно Гонсалес, Джене, Антунеш, Портильо, Фажр, Арамбарри, Мора (Сибасаки, 59), Анхель (Хорхе Молина, 56), Реми.Предупреждения: Реми, 25. Начо, 34. Портильо, 53. Удаление: Реми (Х), 47.

«Леванте» – «Эспаньол»

4 марта, 14:00 мск

«Барселона» – «Атлетико»

4 марта, 18:15 мск

«Реал Сосьедад» – «Алавес»

4 марта, 20:30 мск

«Валенсия» – «Бетис»

4 марта, 22:45 мск

«Сельта» – «Лас-Пальмас»

5 марта, 23:00 мск