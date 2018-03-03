Примера. «Реал» обыграл «Хетафе», «Атлетико» в гостях у «Барселоны»

«Вильярреал» – «Жирона» 0:2
В 27-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Жирону» и потерпел поражение со счетом 0:2.
«Жироне» удалось одержать победу благодаря голам Кристиана Стуани и Энтони Лосано .
Отметим, что российский хабвек «Вильярреала» Денис Черышев не был включен в заявку не игру.
После 27 матчей у «Вильярреала» — 41 очко и шестое место в таблице, у «Жироны» — 40 очков и седьмая позиция.
«Севилья» – «Атлетик» Б 2:0
В матче 27-го тура испанской Примеры «Севилья» одержала домашнюю победу над «Атлетиком» из Бильбао — 2:0.
Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Васкес дошел до штрафной площадки и отдал направо на Лукаса Муриэля, который оказался перед голкипером и переиграл его.
На 32-й минуте севильцы удвоили счет. Франко Васкес выиграл второй этаж и пробивает головой точно в дальний угол после кросса с правого фланга.
После этого матча «Севилья» на 5-м месте — 45 очков, а «Атлетик» на 12-м месте — 32 очка очка.
«Леганес» – «Малага» 2:0
В другом матче «Леганес» одержал домашнюю победу над «Малагой» — 2:0.
Счет на 55-й минуте открыл Хавьер Эрасо, а на 62-й минуте Нордин Амрабат удвол преимущество.
Для «Малаги» поражение стало шестым подряд, а безвыигрышная серия в ла лиге составляет уже 12 игр.
«Депортиво» – «Эйбар» 1:1
В матче 27-го тура испанской Примеры «Депортиво» сыграл вничью с «Эйбаром» — 1:1.
Гости открыли счет на 11-й минуте — отличился Такаси Инуи. На 33-й минуте счет сравнялся — гол записали на голкипера «Эйбаро» Марко Дмитровича.
На 39-й минуте прямую красную карточку получил голкипер «Депортиво» Максим Коваль.
«Реал Мадрид» – «Хетафе» 3:1
Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Хетафе» (3:1) в матче 27-го тура испанской Примеры.
Хозяева открыли счет на 24-й минуте. Удар Бэйла был блокирован, но атака мадридцев продолжилась навесом Бензема, Рамос и Иско помогли мячу отскочить к Гарету Бэйлу, который, оказавшись без опеки, пробил в правый угол.
В добавленное к первому тайму время отличный проникающий пас прошёл на Роналду, который расправился с несколькими защитниками и пробил в дальний нижний угол.
На 47-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Лоик Реми рукой зацепил лицо Начо в безобидной ситуации, получив жёлтую карточку, которая стала для француза второй.
На 65-й минуте в вороте «Реала» был назначен пенальти за фол на Молине. Франсиско Портильо уверенно реализовал «одиннадцатиметровый», пробив на силу по центру ворот.
На 78-й минуте Серхио Рамос зацепился за навес с углового и отыграл на Марсело, у которого получился классный навес на Криштиану Роналду, а португалец головой срезал мяч в ворота.
После этого матча «Реал» с 54 очками на 3-м месте, а «Хетафе» на 10-м месте — 36 очков.
«Леванте» – «Эспаньол»
4 марта, 14:00 мск
«Барселона» – «Атлетико»
4 марта, 18:15 мск
«Реал Сосьедад» – «Алавес»
4 марта, 20:30 мск
«Валенсия» – «Бетис»
4 марта, 22:45 мск