Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Примера. «Реал» обыграл «Хетафе», «Атлетико» в гостях у «Барселоны»

    Подробности матчей 27-го тура чемпионата Испании по футболу

    Примера Футбол Испании Алавес Атлетик Атлетико Барселона Бетис Валенсия Вильярреал Депортиво Жирона Лас-Пальмас Леванте Леганес Малага Реал Мадрид Реал Сосьедад Севилья Сельта Хетафе Эйбар Эспаньол Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    «Барселона» — «Атлетико»
    «Барселона» — «Атлетико»
    uefa.com
    С 3 по 5 марта в Испании пройдут матчи 27-го тура Примеры.

    «Вильярреал» – «Жирона» 0:2

    В 27-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» принимал «Жирону» и потерпел поражение со счетом 0:2.

    «Жироне» удалось одержать победу благодаря голам Кристиана Стуани и Энтони Лосано .

    Отметим, что российский хабвек «Вильярреала» Денис Черышев не был включен в заявку не игру.

    После 27 матчей у «Вильярреала» — 41 очко и шестое место в таблице, у «Жироны» — 40 очков и седьмая позиция.

    Чемпионат Испании. 27 тур
    «Вильярреал» — «Жирона» — 0:2 (0:1)
    Голы: Стуани, 16 (0:1). Лосано, 80 (0:2). «Вильярреал»: Серхио Асенхо, Бонера, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс (Мартинес, 79), Эрнандес, Бакка, Самуэль Кастильехо (Сориано, 59), Раба (Энес Унал, 46).«Жирона»: Буну, Хонас Ромалью, Эспиноса, Планас (Мохика, 25), Маффео, Хуанпе, Борха, Порту, Пере Понс (Алейкс Гарсия, 63), Гранель, Стуани (Лосано, 71).Предупреждения: Раба, 2. Хауме, 34. Бонера, 39. Гранель, 42. Марио Гаспар, 61.

    «Севилья» – «Атлетик» Б 2:0

    В матче 27-го тура испанской Примеры «Севилья» одержала домашнюю победу над «Атлетиком» из Бильбао — 2:0.

    Хозяева открыли счет на 28-й минуте. Васкес дошел до штрафной площадки и отдал направо на Лукаса Муриэля, который оказался перед голкипером и переиграл его.

    На 32-й минуте севильцы удвоили счет. Франко Васкес выиграл второй этаж и пробивает головой точно в дальний угол после кросса с правого фланга.

    После этого матча «Севилья» на 5-м месте — 45 очков, а «Атлетик» на 12-м месте — 32 очка очка.

    Чемпионат Испании. 27-й тур
    «Севилья» — «Атлетик» — 2:0 (2:0)
    Голы: Муриэль, 27 (1:0). Васкес, 32 (2:0). «Севилья»: Рико, Меркадо, Лаюн, Эскудеро, Лангле (Кьер, 87), Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес, Корреа (Писарро, 90), Муриэль (Нолито, 68).«Атлетик»: Аррисабалага, Иньиго Мартинес, Саборит, Лекуэ, Альварес, Сусаэта, Итурраспе (Рауль Гарсия, 46), Сан-Хосе, Весга (Эчеварриа, 46), Иньяки Уильямс, Кордоба (Адурис, 46).Предупреждения: Саборит, 64. Нолито, 75. Сан-Хосе, 79. Иньиго Мартинес, 83. Корреа, 83.

    «Леганес» – «Малага» 2:0

    В другом матче «Леганес» одержал домашнюю победу над «Малагой» — 2:0.

    Счет на 55-й минуте открыл Хавьер Эрасо, а на 62-й минуте Нордин Амрабат удвол преимущество.

    Для «Малаги» поражение стало шестым подряд, а безвыигрышная серия в ла лиге составляет уже 12 игр.

    Чемпионат Испании. 27-й тур
    «Леганес» — «Малага» — 2:0 (0:0)
    Голы: Эрасо, 55 (1:0). Амрабат, 62 (2:0). «Леганес»: Куэльяр, Бустинса (Муньос, 86), Рико, Сальдуа, Сиовас, Перес, Пирес (Гумбау, 90), Эрасо, Эль-Жар, Амрабат (Рамос, 87), Бовю. «Малага»: Роберто, Эрнандес, Рикка, Росалес, Микел, Итурра (Кузманович, 66), Ласен, Чори Кастро (Аньор, 70), Буэно (Идейе, 60), Эн-Несири, Ролан. Предупреждения: Амрабат (31), Идейе (85).

    «Депортиво» – «Эйбар» 1:1

    В матче 27-го тура испанской Примеры «Депортиво» сыграл вничью с «Эйбаром» — 1:1.

    Гости открыли счет на 11-й минуте — отличился Такаси Инуи. На 33-й минуте счет сравнялся — гол записали на голкипера «Эйбаро» Марко Дмитровича.

    На 39-й минуте прямую красную карточку получил голкипер «Депортиво» Максим Коваль.

    Чемпионат Испании. 27-й тур
    «Депортиво» — «Эйбар» — 1:1 (1:1)
    Голы: Инуи, 11 (0:1). Дмитрович, 33 — в свои ворота (1:1). «Депортиво»: Коваль, Сидней, Наварро, Боведа, Альбентоса, Мунтари (Крон-Дели, 81), Борхес, Чолак (Мартинес, 43), Адриан, Андоне (Баккали, 85), Перес. «Эйбар»: Дмитрович, Ломбан, Арбилья, Хосе Анхель, Пенья, Диоп (Кике, 60), Дани Гарсия, Жордан, Орельяна (Леон, 27), Инуи (Иван Алехо, 74), Шарлес. Предупреждения: Пенья (64), Хосе Анхель (78), Сидней (89). Удаление: Коваль (39).

    «Реал Мадрид» – «Хетафе» 3:1

    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Хетафе» (3:1) в матче 27-го тура испанской Примеры.

    Хозяева открыли счет на 24-й минуте. Удар Бэйла был блокирован, но атака мадридцев продолжилась навесом Бензема, Рамос и Иско помогли мячу отскочить к Гарету Бэйлу, который, оказавшись без опеки, пробил в правый угол.

    В добавленное к первому тайму время отличный проникающий пас прошёл на Роналду, который расправился с несколькими защитниками и пробил в дальний нижний угол.

    На 47-й минуте «Хетафе» остался в меньшинстве. Лоик Реми рукой зацепил лицо Начо в безобидной ситуации, получив жёлтую карточку, которая стала для француза второй.

    На 65-й минуте в вороте «Реала» был назначен пенальти за фол на Молине. Франсиско Портильо уверенно реализовал «одиннадцатиметровый», пробив на силу по центру ворот.

    На 78-й минуте Серхио Рамос зацепился за навес с углового и отыграл на Марсело, у которого получился классный навес на Криштиану Роналду, а португалец головой срезал мяч в ворота.

    После этого матча «Реал» с 54 очками на 3-м месте, а «Хетафе» на 10-м месте — 36 очков.

    Чемпионат Испании. 26-й тур
    «Реал» — «Хетафе» — 3:1 (2:0)
    Голы: Бэйл, 24 (1:0). Криштиану Роналду, 45+1 (2:0). Портильо, 65 — с пенальти (2:1). Криштиану Роналду, 78 (3:1). «Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Эрнандез (Марселу, 65), Каземиру, Льоренте (Ковачич, 79), Иско, Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 79).«Хетафе»: Мартинес, Суарес, Бруно Гонсалес, Джене, Антунеш, Портильо, Фажр, Арамбарри, Мора (Сибасаки, 59), Анхель (Хорхе Молина, 56), Реми.Предупреждения: Реми, 25. Начо, 34. Портильо, 53. Удаление: Реми (Х), 47.

    «Леванте» – «Эспаньол»

    4 марта, 14:00 мск

    «Барселона» – «Атлетико»

    4 марта, 18:15 мск

    «Реал Сосьедад» – «Алавес»

    4 марта, 20:30 мск

    «Валенсия» – «Бетис»

    4 марта, 22:45 мск

    «Сельта» – «Лас-Пальмас»

    5 марта, 23:00 мск

    Команды ждет нервотрепка«Барселона» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанской Ла Лиги 4-го марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Интрига и эмоции вернулись в Примеру
  • Реакция прессы на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»
    •
  • Без Неймара против «Реала»: не спешите хоронить ПСЖ
  • Какие шансы у ПСЖ пройти «Реал» без своей главной звезды?
    •
  • 04/03
    • Дубль Роналду помог «Реалу» одолеть «Хетафе»
  • 03/03
    • «Вильярреал» без Черышева проиграл «Жироне»
  • 02/03
    • В чемпионате Испании введут видеоповторы со следующего сезона
  • 02/03
    • «Барселона» сыграла вничью с «Лас-Пальмасом»
  • 02/03
    • Симеоне выступил за одновременное закрытие трансферного окна
  • 01/03
    • СМИ: «Барселона» готова отдать за Гризманна 100 миллионов евро
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном тексте«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Джанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираЗинедин Зидан с сыновьямиСемейное гнездышко: «Реал» ищет таланты среди ЗидановЧерез мадридский клуб прошли четверо сыновей легендарного отцаПоль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»
    Подробный разбор
  • Интрига и эмоции вернулись в Примеру
  • Реакция прессы на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»
    •
  • Вниз на лифте. «Ман Сити» приблизил «Арсенал» ко дну
  • Реакция СМИ после еще одного разгрома, который «Ман Сити» устроил «Арсеналу»
    •
  • Без Неймара против «Реала»: не спешите хоронить ПСЖ
  • Какие шансы у ПСЖ пройти «Реал» без своей главной звезды?
    •
  • Фернандиньо, Ндиди, Матич. Топ-5 «опорников» АПЛ прямо сейчас
  • Лидер «МанСити», «разрушитель» «Лестера», боец из «Тоттенхэма»
    •
  • Как Гаттузо удалось реанимировать «Милан»
  • Какие причины прогресса и чего ожидать дальше?
    •
  • «Спартак» подал пример остальным клубам
  • Реакция СМИ на отмену кубкового матча между «Крыльями Советов» и «Спартаком»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сократит ли ЦСКА отставание от лидеров?
  • ЦСКА – «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 3 марта
  • 1,78
    •
  • Дзюба вернет победы «Арсеналу»
  • «Арсенал» — «Ахмат». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 4 марта
  • 6,50
    •
    Футбол. Главное
  • РФПЛ. ЦСКА победил «Урал», «Зенит» не справился с «Амкаром»
  • Обзор матчей 21-го тура российской футбольной Премьер-лиги
    •
  • АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл», «МанСити» сыграет с «Челси», «МЮ» в гостях у «Кристал Паласа»
  • Подробности матчей 29-го тура чемпионата Англии по футболу
    •
  • «Рубин» не готов к еврокубкам. Итоги матча в Каспийске
  • Ничья «Анжи» и «Рубина» — в обзоре СМИ
    •
  • 00:56
    • «Наполи» дома проиграл «Роме», Джеко оформил дубль
  • 00:39
    • Дубль Роналду помог «Реалу» одолеть «Хетафе»
  • 22:31
    • «Лейпциг» поделил очки с дортмундской «Боруссией»
  • 22:22
    • «Ливерпуль» одержал победу над «Ньюкаслом»
  • 22:00
    • «Ювентус» вырвал победу у «Лацио»
  • 21:01
    • ПСЖ на выезде обыграл «Труа»
  • 20:50
    • «Ростов» в первом матче Карпина проиграл «Краснодару»
  • 19:57
    • Дубль Сон Хын Мина принес «Тоттенхэму» победу над «Хаддерсфилдом»
  • 19:46
    • Евсеев: Игрокам «Зенита» надо держать эмоции при себе
  • 20:00
    • Врач ЦСКА рассказал о травме Фернандеса
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус