Гол Погребняка вывел «Тосно» в полуфинал Кубка России

В четвертьфинальном матче Кубка Россииодержал домашнюю победу над владивостокским— 2:1

В составе победителей голы на свой счёт записали Андрей Буйволов и Павел Погребняк. За «Луч-Энергию» отличился Андрей Мязин.

Отметим, что для Погребняка это дебютная игра за клуб из Ленинградской области. Более того, последний раз в официальном матче 34-летний футболист забивал 25 октября 2015 года.

«Тосно» вышел в полуфинал Кубка России, а команда из Владивостока своё участие в турнире закончила.

В полуфинале Кубка России «Тосно» сыграет с победителем матча «Крылья Советов» — «Спартак», который, сегодня, 28 февраля, был перенесён на более поздний срок в связи с погодными условиями в Самаре.