Гол Погребняка вывел «Тосно» в полуфинал Кубка России

В составе победителей голы на свой счёт записали Андрей Буйволов и Павел Погребняк. За «Луч-Энергию» отличился Андрей Мязин.
Отметим, что для Погребняка это дебютная игра за клуб из Ленинградской области. Более того, последний раз в официальном матче 34-летний футболист забивал 25 октября 2015 года.
«Тосно» вышел в полуфинал Кубка России, а команда из Владивостока своё участие в турнире закончила.
В полуфинале Кубка России «Тосно» сыграет с победителем матча «Крылья Советов» — «Спартак», который, сегодня, 28 февраля, был перенесён на более поздний срок в связи с погодными условиями в Самаре.
Кубок России. 1/4 финала
«Тосно» — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 2:1 (2:0)
Голы: Буйволов, 22 (1:0). Погребняк, 27 (2:0). Мязин, 52 (2:1).«Тосно»: Юрченко, Галиулин (Труич, 90), Буйволов, Дугалич, Маргасов, Чернов, Рикардинью (Карницкий, 57), Жигулев, Полетанович, Мирзов, Погребняк.«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Цуканов, Таказов, Болевич, Павленко, Пономаренко, Фомин (Маляка, 65), Бажев (Гелоян, 46), Гордиенко, Мязин (Машнев, 72).Предупреждения: Мязин, 47. Маргасов, 90+1.