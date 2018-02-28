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    Гол Погребняка вывел «Тосно» в полуфинал Кубка России

    Кубок России Футбол России Тосно Луч-Энергия
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В четвертьфинальном матче Кубка России «Тосно» одержал домашнюю победу над владивостокским «Лучом-Энергией» — 2:1

    В составе победителей голы на свой счёт записали Андрей Буйволов и Павел Погребняк. За «Луч-Энергию» отличился Андрей Мязин.

    Отметим, что для Погребняка это дебютная игра за клуб из Ленинградской области. Более того, последний раз в официальном матче 34-летний футболист забивал 25 октября 2015 года.

    «Тосно» вышел в полуфинал Кубка России, а команда из Владивостока своё участие в турнире закончила.

    В полуфинале Кубка России «Тосно» сыграет с победителем матча «Крылья Советов» — «Спартак», который, сегодня, 28 февраля, был перенесён на более поздний срок в связи с погодными условиями в Самаре.

    Кубок России. 1/4 финала
    «Тосно» — «Луч-Энергия» (Владивосток) — 2:1 (2:0)
    Голы: Буйволов, 22 (1:0). Погребняк, 27 (2:0). Мязин, 52 (2:1).«Тосно»: Юрченко, Галиулин (Труич, 90), Буйволов, Дугалич, Маргасов, Чернов, Рикардинью (Карницкий, 57), Жигулев, Полетанович, Мирзов, Погребняк.«Луч-Энергия»: Шамов, Тихий, Цуканов, Таказов, Болевич, Павленко, Пономаренко, Фомин (Маляка, 65), Бажев (Гелоян, 46), Гордиенко, Мязин (Машнев, 72).Предупреждения: Мязин, 47. Маргасов, 90+1.
    «Тосно» шагнет в полуфинал«Тосно» — «Луч-Энергия». Прогноз и ставки на четвертьфинал Кубка России 27 февраля
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