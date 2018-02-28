«Спартак» подал пример остальным клубам

При этом,делалпредложение о переносе игры в Сочи, Москве или Краснодаре — красно-белые даже предложили оплатить сопернику перелет и проживание.

Свою помощь предложил и екатеринбургский «Урал», готовый предоставить для проведения матча свой крытый манеж.

Но в Самаре были твердо намерены провести игру дома, аргументируя тем, что местные болельщики давно ждут игру. К тому же, в город уже приехали пять тысяч фанатов «Спартака», апереносить игру поздно, да и некуда из-за плотного графика.

Поле на стадионе «Металлург» готовилось к матчу с 15 января. Газон неделями было укрыт двойным слоем пленки, позже включили и подогрев — в результате чего трава росла, как в парнике.

Вот так сейчас выглядит поле стадиона. « Металлург». pic.twitter.com/Ni2Npxy6td — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 28 февраля 2018 г.

За час до начала матча совместная комиссия с участием представителей команд, включая медицинских работников, судейского корпуса и официальных лиц матча произвела замер температуры у поля в чаше стадиона «Металлург», на котором должна была пройти встреча.

По регламенту, если температура ниже минус 15 градусов, необходимо письменное согласие обеих команд на проведение матча. Отказ одного из клубов означает отмену игры и перенос на другой срок.

Результаты показали температуру минус 15 градусов. Это послужило основанием для представителей «Спартака» заявить, что они не согласны проводить игру в таких условиях.

Сергей Родионов Гендиректор «Спартака» Матч не состоится. Существует угроза здоровью игроков и зрителей. Температура низкая и есть тенденция к ее понижению. Принято разумное решение для сохранения здоровья всех. Даты будут обсуждаться, будем искать удобную дату для обеих команд. Надеюсь, что в апреле погода будет позволять (играть). Я хотел бы сказать пару слов о зрителях, которые поддерживают команду, надеюсь, они поймут. Пробыв на улице 20-30 минут, все замерзли до костей. Все отнеслись с пониманием.

Для кого нужен Кубок?

«Объявить составы команд, которые сегодня должны были выйти на поле самарского стадиона "Металлург", чтобы провести матч 1/4финала Кубка России, поспешили. В итоге – составы есть, игры – нет. Да и вряд ли она могла состояться, если в Самаре температура продолжает опускаться, а желания, как минимум у представителей одной из сторон – "Спартака", играть на далеко не лучшего поля качестве и в морозных условиях попросту нет.

Вчера были игры в морозную погоду в Хабаровске и Перми. Зрелище по большому счету специфическое. Две игры и ни одного забитого мяча. О каком-то там комбинационном футболе говорить вообще нельзя. Голы, правда, увидели. В серии пенальти. Не будь их, этой радости (забитых мячей с игры) зрители могли ждать хоть до утра…

Зачем и кому нужно такое убогое зрелище с горсткой людей на трибунах? И как вообще можно с одной стороны рассуждать о поднятии престижа такого популярного во всем футбольном мире турнира, как национальный Кубок, а с другой – откровенно плевать на него у себя дома. Лишь бы провести, лишь бы загнать в какие-то даты, чтобы потом забыть на время и вспомнить в день финала, дабы приехать и под телекамеры вручить вроде как почетный приз», — пишет автор «Бобсоккер» Александр Владыкин.

Массимо Каррера Главный тренер «Спартака» Это не первый раз, когда переносят матч из-за мороза. В данном случае приняли правильное решение, комиссия хорошо сработала. В таких условиях невозможно играть, мы рискуем травмировать наших игроков. Я доволен решением. Было невозможно играть. Усложнит ли это календарь «Спартака», учитывая, что нужно искать новую дату для матча? Мы не играем в Лиге Европы, поэтому, я думаю, дата найдется. Что я могу сказать болельщикам? Я благодарю их за то, что они всегда рядом с командой. Это показатель любви, которую они испытывают к нам, я рад за это

Что делать остальным клубам?

«Ладно "Авангард" и "Шинник" – они уже свои матчи выиграли. Да и статус такой, что никто не стал бы слушать. Но есть ЦСКА и "Локомотив", которые в ноябре летали в заледеневший и снежный Хабаровск. И "армейцы", напомню, вернулись оттуда с двумя переломанными футболистами. Оба клуба тогда заранее поднимали шум, что условия для игры непригодные. Предлагали варианты переноса или смены места проведения – есть же резервные стадионы. РФПЛ в обоих случаях отказала.

Сейчас "Спартак" начинает активно возмущаться лишь за сутки до игры и получает своё. Это вообще не проблема "Спартака" в данной ситуации. Они создали прецедент, который логично теперь использовать всем остальным. Теперь лига просто обязана будет каждый раз удовлетворять желание одной из команд не играть в чёртов холод. Первая проверка работы прецедента могла состояться уже сегодня – "Луч-Энергия" заявлял, что если в Санкт-Петербурге будет минус 15, на матч они не выйдут. И лиге пришлось бы принять позицию

Сейчас главное – какие вообще будут сделаны выводы из истории в Самаре. Пропишут ли оговорки в регламенте Кубка и чемпионата о проведении матчей в тёплых регионах. Будут ли составлять календарь с учётом географии и погоды. Запретят ли клубам менять круги местами, как это сделал ЦСКА – а потом сам и страдал. Россия – огромная страна. Но почему-то этот аргумент каждый раз используется как оправдание идиотизма, а не как способ для его предупреждения», — пишет корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Сергей Куликов Глава департамента профессионального футбола РФС Природный катаклизм наложил отпечаток на начало весенней части сезона. В будущем все будет прописано в регламентах. А сейчас принимали решение в оперативном режиме. Минус 15, сильный ветер. Матч перенесен и состоится в Самаре в более комфортных условиях для футболистов и зрителей. Приняли мудрое решение. Страсти поулягутся, мы забьем норму в регламенты соревнований. Перенесенный матч состоится в апреле – предварительно так. По раскладам так получается. Но решение будет принято в ближайшие дни. Проведение четвертьфиналов в Сочи? Можно же весь чемпионат там провести… Только для кого? В Дубае еще можно провести… Надо играть для своего зрителя. Допустим, загнали бы в Сочи – сколько бы туда приехало болельщиков?

Забытые болельщики

«Вот только есть во всей этой истории еще одна сторона, которая осталась в огромном накладе – сторона, о которой всегда почему-то забывают; сторона, мнение которой никогда не учитывается; сторона, для которой по-хорошему футбол и существует, но которая в этом футболе ничегошеньки не решает. Речь – о болельщиках.

В Самару поддержать "Спартак" приехало порядка двух тысяч фанатов. Они отправились в другой город, несмотря на низкую температуру. Они готовы были до последней минуты стоять на морозе и поддерживать свою команду, также рискуя своим здоровьем. Боле того, если футболистам за это платят, болельщикам такие поездки влетают в копеечку. Дело даже не в билетах на трибуну – они и стоят копейки, и во время следующего матча останутся действительными. Дело в билетах на самолеты и поезда туда-обратно. Для обычного россиянина это достаточно приличная сумма.

Не стоит забывать еще и о том, что матч Кубка России по традиции проходит не в выходной, а посреди недели. Чтобы попасть на такую игру, да еще и в другом городе, футбольному болельщику необходимо брать отгулы на работе, или ехать "в тур" за счет отпускных дней. Если ради матча это сделать не жалко, то просто так прокататься в Самару можно было и в другое, более подводящее для прогулок по набережной Волги время.

Вот и устраивают фанаты "Спартака" беспорядки перед стадионом. Вот и приходится их успокаивать полицейским с дубинками. Несложно понять парней, которые пришли на стадион, а им говорят – езжайте в свою Москву назад, вы зря приехали, матча не будет, ваш клуб отказался выходить на поле…», — пишет обозреватель «Советского Спорта» Степан Чаушьян.

Андрей Тихонов Главный тренер «Крыльев Советов» Какая у меня может быть реакция, ведь мы даже сборы специально подстраивали под эту игру. Прилетели за день до «Спартака» с 19-дневного сбора на Кипре и даже не тренировались на основном поле. Знали бы заранее, сделали бы три 12-дневных сбора, а ради Кубка один сбор длился 16 дней, другой — 19. Но получилось, что получилось. Мы спортсмены и идем дальше. ЦСКА, помните, в Хабаровске играл при «-18», и два игрока получили переломы. Это показывает, что травматизм действительно повышается. «Спартак» воспользовался правом отказаться от игры при «-15», и по регламенту другая сторона должна подчиниться этому решению. Раз одни хотят, а другие не хотят, то в данных обстоятельствах мы не можем выйти и играть между собой.

Маразм побежден

«Хороший прецедент в Самаре. Хотя многие, понятно, недовольны. Уже жалуются: почему другие участники Кубка сыграли, а матч "Спартака" перенесли? Друзья, никто не должен играть при такой температуре (правда, в Перми и Хабаровске был не такой минус все-таки). Никто. Ни "Спартак", ни "Зенит", ни все наши любимые "Амкары". Это уже не футбол. Давайте себя уважать. А чтобы матчи не переносить, их просто не надо на такие даты назначать.

Сегодня маразм побежден. Руководство "Спартака" показало, как надо отстаивать свои интересы. Жаль, что это получилось сделать в день матча, а не раньше. А то болельщики уже приехали. Все-таки, наверное, можно было их чем-то порадовать. Например, матчем руководителей нашего футбола, верставших этот безумный календарь, против верхушки "Крыльев" и Самары, которая настаивала на игре. Побегали бы мужики, желательно в трусах, два часа при минус 20 – может, поняли бы что-нибудь», — пишет футбольный обозреватель Михаил Борзыкин в своем телеграм-канале.