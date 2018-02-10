Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Малагой»

Уже на первой минуте Врсалько выполнил подачу в центр штрафной площади хозяев с правого фланга, защитники «Малаги» не смогли далеко выбить мяч, в итоге Сауль пробил по воротам.
Мяч попал в защитника, в штрафной площади его подобрал Антуан Гризманн и уверенно переиграл Хименеса.
После этого матча «Атлетико» с 52 очками — на 2-м месте. «Малага» с 13 очками на 20-м месте.
Чемпионат Испании. 23-й тур
«Малага» — «Атлетико» — 0:1 (0:1)
Гол: Гризманн, 1.«Малага»: Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Рикка (Самуэль Гарсия, 83), Итурра (Ласен, 46), Адриан Гонсалес, Чори Кастро, Кеко (Ролан, 57), Идейе, Эн-Несири.«Атлетико»: Облак, Филипе Луис, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Габи (Партей, 70), Коке, Сауль, Диегу Коста (Фернандо Торрес, 77), Гризманн, Витоло (Корреа, 53).Предупреждения: Итурра, 20. Сауль, 41. Ласен, 60. Врсалько, 68. Эн-Несири, 78.