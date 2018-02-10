Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Малагой»

Мадридскийодержал гостевую победу над над(1:0) в матче 23-го тура испанской Примеры.

Уже на первой минуте Врсалько выполнил подачу в центр штрафной площади хозяев с правого фланга, защитники «Малаги» не смогли далеко выбить мяч, в итоге Сауль пробил по воротам.

Мяч попал в защитника, в штрафной площади его подобрал Антуан Гризманн и уверенно переиграл Хименеса.

После этого матча «Атлетико» с 52 очками — на 2-м месте. «Малага» с 13 очками на 20-м месте.