ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Нобоа: Есть три конкретных предложения

    Зенит РФПЛ Футбол России Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Кристиан Нобоа
    На фото:Кристиан Нобоа
    Полузащитник «Зенита» и сборной Эквадора Кристиан Нобоа заявил о том, что у него есть предложения от других клубов.

    В интервью «Спорт-Экспресс» эквадорец подчеркнул, что был бы не против покинуть «Зенит».

    «Что касается моего будущего, то все просто – я хочу играть, но не играю. У меня есть три конкретных предложения – не буду их озвучивать, — и я уже говорил о них с президентом клуба. Он сказал, что ситуация непростая, и мы должны еще раз все обсудить на следующей неделе», — рассказал Нобоа.

    «Если клуб заинтересован во мне, я останусь, если нет – выберу наилучший для себя вариант. Все будет зависеть от решения клуба», — отметил эквадорец.

    «В последние два-три месяца для меня очевидно, что меня рассматривают не как игрока стартового состава. Поэтому, зная, что есть другие предложения, мне бы хотелось изменить эту ситуацию», — также подчеркнул Нобоа.

    СМИ: в Аргентине идут разбирательства по трансферу Ригони.

    В текущем сезоне на счету Нобоа в общей сложности 9 матчей за «Зенит».

    Будет ли четвертая ничья для «армейцев»?ЦСКА — «Норшелланд». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 2 февраля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • Софьян Ханни. То, что доктор прописал
  • Все о потенциальном новичке московского «Спартака»
    •
  • 04/02
    • Вериссимо может стать игроком «Спартака» 5 февраля
  • 04/02
    • Сборная России выиграла Кубок легенд
  • 04/02
    • Украинец Будковский прибыл в расположение «Анжи»
  • 04/02
    • Игроки «Тосно» прекратили забастовку
  • 04/02
    • «Ахмат» обыграл черногорский клуб в товарищеском матче
  • 04/02
    • «Зенит» не сумел обыграть «Слован» в контрольном матче
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Зинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Использование VARСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Шейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнЕвгений ГинерГинер uncensoredИзучаем избранные отрывки из нашумевшей лекции Евгения ГинераДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?
    Подробный разбор
  • Стерлинг подвел измученный травмами «МанСити»
  • Реакция прессы на матч «Бернли» — «Манчестер Сити»
    •
  • Родные стены помогли. Суарес забил, «Барселона» не пропустила
  • СМИ – о победе каталонцев над «Валенсией» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
    •
  • Дзюба падает, чтобы взлететь
  • Реакция прессы на переход форварда «Зенита» в тульский «Арсенал»
    •
  • «Барселона» потирает руки, глядя на «Челси»
  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Борнмут»
    •
  • Настоящая команда против суперзвезд. Индивидуалисты проиграли
  • Реакция СМИ на результат матча между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед»
    •
  • Не до Жиру. Пять главных трансферов дедлайна
  • Все о самых интересных сделках 31 января
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Эдмонтон» и «Тампа-Бэй» могут порадовать результативным матчем
  • «Эдмонтон» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
  • 1,91
    •
  • «Даллас» Радулова попробует обыграть «Рейнджерс»
  • «Даллас» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 февраля
  • 1,92
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:57
    • «Монако» вырвал победу у «Лиона»
  • Примера. «Реал» упустил победу над «Леванте», ничья в каталонском дерби, «Атлетико» одолел «Валенсию»
  • Подробности матчей 22-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 00:49
  • 00:45
    • «Наполи» на выезде обыграл «Беневенто»
  • 00:42
    • Гол Корреа принес «Атлетико» победу над «Валенсией»
  • 00:18
    • Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций
  • 23:23
    • Вериссимо может стать игроком «Спартака» 5 февраля
  • 22:35
    • Дубль Стуани принес «Жироне» победу над «Атлетиком»
  • 22:25
    • «Ганновер» упустил победу над «Гамбургом»
  • Отличатся ли генуэзцы в Риме?
  • «Лацио» — «Дженоа». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 5 феврал
    • 3,40Сегодня в 22:45
  • 21:37
    • Салах установил рекорд «Ливерпуля»
  • АПЛ. «МанСити» упустил победу над «Бернли», «МЮ» победил «Хаддерсфилд», триллер на «Энфилде»
  • Подробности матчей 26-го тура чемпионата Англии по футболу
    • Вчера в 21:34
  • 21:23
    • Вальверде побил рекорд Гвардиолы в «Барселоне»
  • 21:23
    • «Ливерпуль» упустил победу над «Тоттенхэмом»
  • 21:00
    • Дубль Сильвы принес «Кану» победу над «Нантом»
  • 20:30
    • «Ахмат» обыграл черногорский клуб в товарищеском матче
  • 20:11
    • «Барселона» ушла от поражения в каталонском дерби
  • 19:59
    • Вице-президент «Барселоны»: Неймар играл с нами в «кошки-мышки»
  • 19:45
    • «Аугсбург» крупно обыграл франкфуртский «Айнтрахт»
  • 19:34
    • «Зенит» не сумел обыграть «Слован» в контрольном матче
  • 19:30
    • «Ньюкасл» поделил очки с «Кристал Пэласом»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус