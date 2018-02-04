Нобоа: Есть три конкретных предложения

Полузащитникзаявил о том, что у него есть предложения от других клубов.

В интервью «Спорт-Экспресс» эквадорец подчеркнул, что был бы не против покинуть «Зенит».

«Что касается моего будущего, то все просто – я хочу играть, но не играю. У меня есть три конкретных предложения – не буду их озвучивать, — и я уже говорил о них с президентом клуба. Он сказал, что ситуация непростая, и мы должны еще раз все обсудить на следующей неделе», — рассказал Нобоа.

«Если клуб заинтересован во мне, я останусь, если нет – выберу наилучший для себя вариант. Все будет зависеть от решения клуба», — отметил эквадорец.

«В последние два-три месяца для меня очевидно, что меня рассматривают не как игрока стартового состава. Поэтому, зная, что есть другие предложения, мне бы хотелось изменить эту ситуацию», — также подчеркнул Нобоа.

СМИ: в Аргентине идут разбирательства по трансферу Ригони.

В текущем сезоне на счету Нобоа в общей сложности 9 матчей за «Зенит».