Дубль Фалькао вывел «Монако» в финал Кубка лиги

На 16-й минуте Сидибе справа ворвался в штрафную площадь гостей. Факундо Пирис выбил мяч прямо на Радамеля Фалькао, который сразу пробил в дальний угол с двенадцати метров.
На 29-й минуте Раджи слева покатил мяч на ход Рони. Последовал прострел к воротам «Монпелье», где Радамель Фалькао с трёх метров «расстрелял» цель.
В финале «Монако» сыграет с «Пари Сен-Жермен», который вчера переиграл «Ренн».
Кубок французской лиги. 1/2 финала
«Монако» — «Монпелье» — 2:0 (2:0)
Голы: Фалькао, 15 (1:0). Фалькао, 29 (2:0).«Монако»: Субашич, Раджи, Глик, Сидибе, Фабинью, Жемерсон, Жоау Моутинью, Маркуш Лопеш, Боскилиа (Тилеманс, 65), Фалькао (Геззаль, 84), Йоветич (Кейта, 65).«Монпелье»: Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш, Агилар, Мукьеле, Пирис (Иконе, 65), Скири, Самбия, Сьо (Камара, 79), Мбенза (Нинга, 79).Предупреждения: Мендеш, 25. Фабинью, 55. Боскилиа, 60.