Дубль Фалькао вывел «Монако» в финал Кубка лиги

В матче 1/2 финала Кубка лигиодержал домашнюю победу надсо счетом 2:0.

На 16-й минуте Сидибе справа ворвался в штрафную площадь гостей. Факундо Пирис выбил мяч прямо на Радамеля Фалькао, который сразу пробил в дальний угол с двенадцати метров.

На 29-й минуте Раджи слева покатил мяч на ход Рони. Последовал прострел к воротам «Монпелье», где Радамель Фалькао с трёх метров «расстрелял» цель.

В финале «Монако» сыграет с «Пари Сен-Жермен», который вчера переиграл «Ренн».