«Челси» сыграет с «Халлом» в 1/8 финала Кубка Англии

В понедельник, 29 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.

Отметим, что на данный момент определились не все участники этой стадии турнира. Победители переигровок, которые состоятся 6-7 февраля, встретятся с командами, которые были обозначены жребием.

Полностью список пар 1/8 финала Кубка Англии выглядит следующим образом:

«Челси» — «Халл Сити»;

«Уиган» — «Манчестер Сити»;

«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед»;

«Вест Бромвич» — «Саутгемптон»;

«Хаддерсфилд»/«Бирмингем» — «Манчестер Юнайтед»;

«Шеффилд Уэнсдей» — «Ноттс Каунти»/«Суонси»;

«Миллуолл»/«Рочдэйл» — «Ньюпорт Каунти»/«Тоттенхэм»;

«Брайтон» — «Ковентри».

Матчи 1/8 финала Кубка Англии будут сыграны 17 и 18 февраля. Расписание матчей станет известно позднее.