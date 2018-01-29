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    «Челси» сыграет с «Халлом» в 1/8 финала Кубка Англии

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    Эден Азар
    На фото:Эден Азар
    В понедельник, 29 января, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии.

    Отметим, что на данный момент определились не все участники этой стадии турнира. Победители переигровок, которые состоятся 6-7 февраля, встретятся с командами, которые были обозначены жребием.

    Полностью список пар 1/8 финала Кубка Англии выглядит следующим образом:

    «Челси» — «Халл Сити»;
    «Уиган» — «Манчестер Сити»;
    «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед»;
    «Вест Бромвич» — «Саутгемптон»;
    «Хаддерсфилд»/«Бирмингем» — «Манчестер Юнайтед»;
    «Шеффилд Уэнсдей» — «Ноттс Каунти»/«Суонси»;
    «Миллуолл»/«Рочдэйл» — «Ньюпорт Каунти»/«Тоттенхэм»;
    «Брайтон» — «Ковентри».

    Матчи 1/8 финала Кубка Англии будут сыграны 17 и 18 февраля. Расписание матчей станет известно позднее.

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