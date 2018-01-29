«Челси» сыграет с «Халлом» в 1/8 финала Кубка Англии

Отметим, что на данный момент определились не все участники этой стадии турнира. Победители переигровок, которые состоятся 6-7 февраля, встретятся с командами, которые были обозначены жребием.
Полностью список пар 1/8 финала Кубка Англии выглядит следующим образом:
«Челси» — «Халл Сити»;
«Уиган» — «Манчестер Сити»;
«Лестер» — «Шеффилд Юнайтед»;
«Вест Бромвич» — «Саутгемптон»;
«Хаддерсфилд»/«Бирмингем» — «Манчестер Юнайтед»;
«Шеффилд Уэнсдей» — «Ноттс Каунти»/«Суонси»;
«Миллуолл»/«Рочдэйл» — «Ньюпорт Каунти»/«Тоттенхэм»;
«Брайтон» — «Ковентри».
Матчи 1/8 финала Кубка Англии будут сыграны 17 и 18 февраля. Расписание матчей станет известно позднее.