«Милан» одержал победу над «Лацио»

Римскийпотерпел гостевое поражение от(1:2) в матче 22-го тура итальянской Серии А.

Счет на 15-й минуте открыли «россонери». Марушич на фланге сбил Бонавентуру. Хакан Чалханоглу со штрафного вырезал подачу во вратарскую, Кутроне выиграл позицию и головой вколотил мяч под перекладину.

На 20-й минуте счет сравнялся. Лейва шикарной передачей разрезал оборону соперника, Адам Марушич получил мяч в штрафной, качнул Антонелли и пробил в дальний угол.

А на 44-й минуте Калабрия сместился на правый край и навесил точно на голову Джакомо Бонавентуре, который метров с семи головой пробил мимо вратаря.

После этого матча «Лацио» на 3-м месте — 46 очков, а «Милан» на 7-м месте — 34 очка.