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    «Милан» одержал победу над «Лацио»

    Серия A Футбол Италии Лацио Милан Календарь Серии А
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Римский «Лацио» потерпел гостевое поражение от «Милана» (1:2) в матче 22-го тура итальянской Серии А.

    Счет на 15-й минуте открыли «россонери». Марушич на фланге сбил Бонавентуру. Хакан Чалханоглу со штрафного вырезал подачу во вратарскую, Кутроне выиграл позицию и головой вколотил мяч под перекладину.

    На 20-й минуте счет сравнялся. Лейва шикарной передачей разрезал оборону соперника, Адам Марушич получил мяч в штрафной, качнул Антонелли и пробил в дальний угол.

    А на 44-й минуте Калабрия сместился на правый край и навесил точно на голову Джакомо Бонавентуре, который метров с семи головой пробил мимо вратаря.

    После этого матча «Лацио» на 3-м месте — 46 очков, а «Милан» на 7-м месте — 34 очка.

    Повторится результат, но не счет«Милан» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч 22-го тура итальянского первенства по футболу 28 января
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