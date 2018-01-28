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    Конте: Я способен видеть далеко вперед, не только на 10 метров

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    Антонио Конте
    На фото:Антонио Конте
    Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о подготовке к матчу 4-го раунда Кубка Англии с «Ньюкаслом» (28 января).

    «Если помните, в августе я сказал, что, возможно, этот сезон будет самым сложным для меня. Я способен видеть очень далеко вперед, не только на десять метров.

    Мы должны быть сосредоточенными и максимально выкладываться каждый день, мы должны продолжать делать это. Мы должны знать, что встретимся с серьезными трудностями, но если мы знаем это, то мы к этому готовы.

    Это нормально, когда проходишь дальше в каждом турнире. Не стоит забывать: мы проиграли всего один матч в Кубке лиге, дошли до полуфинала, тогда как в прошлом сезоне вылетели из турнира после второй игры с "Вест Хэмом".

    Теперь у нас еще одна игра в Кубке Англии, потом премьер-лига и затем снова начинается Лига чемпионов, так что, несомненно, это насыщенный период.

    Это непросто, но я живу этой работой с огромной страстью, с большой любовью, и по этой причине иногда не сплю, особенно когда приходится сталкиваться с тяжелыми ситуациями – хочется найти оптимальное решение для команды, игроков, болельщиков и клуба.

    Когда не сплю, работаю на компьютере, потому что не хочу создавать трудностей своей жене. Иду в другую комнату, в гостиную, и начинаю работать, просматриваю игру и стараюсь найти какое-то решение.

    Думаю, важно просматривать игру много раз, потому что необходимо понимать положительные и отрицательные моменты и постараться улучшить команду, особенно после поражений. Важно быстро понять, почему мы проиграли», – сказал Конте, чьи слова приводит пресс-служба «синих».

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