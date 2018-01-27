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    «Манчестер Юнайтед» разгромил «Йовил Таун» в Кубке Англии

    Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Шеффилд Уэнсдей Рединг
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Манчестер Юнайтед» в выездном матче 1/16 финала Кубка Англии разгромил «Йовил Таун» со счетом 4:0.

    Первый гол на 41-й минуте забил Маркус Рашфорд, который просочился в чужую штрафную площадь и с близкого расстояния поразил цель.

    На 61-й минуте «красные дьяволы» упрочили свое преимущество. Алексис Санчес отдал передачу на левый край штрафной площади, откуда Андер Эррера точно пробил в дальний угол.

    Разгромным счет стал на 89-й минуте. Джесси Лингард на скорости прошел нескольких защитников и удачно пробил по воротам.

    А уже в компенсированное время победную точку поставил Ромелу Лукаку, замкнувший прострел Маркоса Рохо.

    Еще одну путевку в 1/8 финала добыл «Шеффилд Уэнсдей», переигравший на своем поле «Рединг» — 3:1.

    Какие могут быть проблемы?«Йовил Таун» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 26 января
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