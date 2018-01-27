«Манчестер Юнайтед» разгромил «Йовил Таун» в Кубке Англии

в выездном матче 1/16 финала Кубка Англии разгромилсо счетом 4:0.

Первый гол на 41-й минуте забил Маркус Рашфорд, который просочился в чужую штрафную площадь и с близкого расстояния поразил цель.

На 61-й минуте «красные дьяволы» упрочили свое преимущество. Алексис Санчес отдал передачу на левый край штрафной площади, откуда Андер Эррера точно пробил в дальний угол.

Разгромным счет стал на 89-й минуте. Джесси Лингард на скорости прошел нескольких защитников и удачно пробил по воротам.

А уже в компенсированное время победную точку поставил Ромелу Лукаку, замкнувший прострел Маркоса Рохо.

Еще одну путевку в 1/8 финала добыл «Шеффилд Уэнсдей», переигравший на своем поле «Рединг» — 3:1.