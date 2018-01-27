«Уиган» выбил «Вест Хэм» из Кубка Англии

Встреча, которая прошла на стадионе DW, завершилась со счетом 2:0.
Дубль в составе победителей оформил Уильям Григг, который на 7-й минуте забил с игры, а на 62-й минуте реализовал пенальти.
«Молотобойцы» играли в меньшинстве с 49-й минуты, когда прямую красную карточку получил Артур Масуаку.
«Уиган» вышел в 1/8 финала, а своего следующего соперника узнает после жеребьевки.
Другие результаты:
«Мидлсбро» — «Брайтон» — 0:1
«Миллуол» — «Рочдейл» — 2:2
«Милтон Кейнс Донс» — «Ковентри Сити» — 0:1
«Ноттс Каунти» — «Суонси» — 1:1
«Саутгемптон» — «Уотфорд» — 1:0
«Хаддерсфилд» — «Бирмингем» — 1:1
«Халл Сити» — «Ноттингем Форест» — 2:1
«Шеффилд Юнайтед» — «Престон» — 1:0