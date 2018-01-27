«Уиган» выбил «Вест Хэм» из Кубка Англии

одержал победу надв домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

Встреча, которая прошла на стадионе DW, завершилась со счетом 2:0.

Дубль в составе победителей оформил Уильям Григг, который на 7-й минуте забил с игры, а на 62-й минуте реализовал пенальти.

«Молотобойцы» играли в меньшинстве с 49-й минуты, когда прямую красную карточку получил Артур Масуаку.

«Уиган» вышел в 1/8 финала, а своего следующего соперника узнает после жеребьевки.

Другие результаты:

«Мидлсбро» — «Брайтон» — 0:1

«Миллуол» — «Рочдейл» — 2:2

«Милтон Кейнс Донс» — «Ковентри Сити» — 0:1

«Ноттс Каунти» — «Суонси» — 1:1

«Саутгемптон» — «Уотфорд» — 1:0

«Хаддерсфилд» — «Бирмингем» — 1:1

«Халл Сити» — «Ноттингем Форест» — 2:1

«Шеффилд Юнайтед» — «Престон» — 1:0