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    «Уиган» выбил «Вест Хэм» из Кубка Англии

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    Уильям Григг
    На фото:Уильям Григг
    «Уиган» одержал победу над «Вест Хэмом» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.

    Встреча, которая прошла на стадионе DW, завершилась со счетом 2:0.

    Дубль в составе победителей оформил Уильям Григг, который на 7-й минуте забил с игры, а на 62-й минуте реализовал пенальти.

    «Молотобойцы» играли в меньшинстве с 49-й минуты, когда прямую красную карточку получил Артур Масуаку.

    «Уиган» вышел в 1/8 финала, а своего следующего соперника узнает после жеребьевки.

    Другие результаты:

    «Мидлсбро» — «Брайтон» — 0:1

    «Миллуол» — «Рочдейл» — 2:2

    «Милтон Кейнс Донс» — «Ковентри Сити» — 0:1

    «Ноттс Каунти» — «Суонси» — 1:1

    «Саутгемптон» — «Уотфорд» — 1:0

    «Хаддерсфилд» — «Бирмингем» — 1:1

    «Халл Сити» — «Ноттингем Форест» — 2:1

    «Шеффилд Юнайтед» — «Престон» — 1:0

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