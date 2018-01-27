«Краснодар» проведет три контрольных матча на сборе в Испании

объявил даты проведения контрольных матчей во время тренировочного сбора в Испании. Об этом сообщает официальный сайт «быков». Сбор пройдет в Марбелье (Испания) с 30 января по 10 февраля.

Всего в расписании сбора запланировано три контрольных матча. В первом матче, который пройдёт 6 февраля, «чёрно-зеленые» сыграют с норвежским клубом «Стрёмсгодсет». 8 февраля оппонентом подопечных Игоря Шалимова станет венгерский «Видеотон». И, наконец, 10 февраля «быки» померятся силами с китайским коллективом «Хэбей Чайна Форчун».

«Краснодар» ранее провел сбор в ОАЭ, где сыграл два контрольных матча – с «Локомотивом» из Ташкента (2:1) и казахстанской «Астаной» (1:3).

Третий сбор клуба пройдет также в Марбелье (Испания) с 14 по 23 февраля.