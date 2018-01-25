ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Худшая команда ФНЛ усилилась Ребко и Кузнецовым

    Ротор ФНЛ Футбол России Трансферы Календарь ФНЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Алексей Ребко
    На фото:Алексей Ребко
    «Ротор» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Алексеем Ребко.

    Последним клубом экс-игрока «Спартака» был «Арарат», за который он в нынешнем сезоне сыграл в 16 матчах и забил 2 гола.

    «Что касается решения играть в "Роторе", то принял его сразу. Очень хочу играть. У нас подбирается очень хороший состав, и мне очень нравится наша команда. Считаю, что нам хватит времени сыграться, чтобы показать достойный результат в весенней части Первенства. Постараюсь помочь команде подняться как можно выше в таблице, и сохранить прописку. Знаю, что в Волгограде любят футбол, умеют болеть, и мы постараемся не ударить в грязь лицом и выполнить задачу», — сказал Ребко.

    Защитник «Тосно» перешел в «Ротор-Волгоград»

    Также новичком «Ротора» стал бывший хавбек московского «Динамо» и «Локомотива» Сергей Кузнецов, который начинал этот сезон в «Томи», а затем перебрался в «Арарат», за который в ПФЛ не сыграл ни одного матча.

    «Приехал, чтобы помочь "Ротору" сохранить место в ФНЛ, надеюсь, все у нас получится. Все еще можно исправить. Впереди полноценный сбор в Абрау-Дюрсо. Огромный плюс — Кубок ФНЛ — это хорошая возможность наиграть состав в отличных футбольных условиях. Тем более, что состав в Волгограде собирается крепкий. Остается только работать и верить. А со своей стороны я добавлю, что приложу максимум усилий и сделаю все, чтобы "Ротор" сохранил прописку в ФНЛ», — отметил Кузнецов.

    «Ротор» после 25 туров занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Дзюба на распутье
  • Где продолжит карьеру самый веселый парень российского футбола?
    •
  • 25/01
    • БК «Леон» ищет новых клиентов через спонсорство клубов
  • 25/01
    • СМИ: «Спартаку» нужен полузащитник «Торино»
  • 25/01
    • Муса уйдет в аренду в ЦСКА, сообщил агент
  • 25/01
    • Максимович прибыл на медосмотр в «Спартак»
  • 24/01
    • Кришито не отказывался продлевать контракт с «Зенитом»
  • 23/01
    • Кришито отказался продлевать контракт с «Зенитом»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Хамес Родригес, Радамель Фалькао и Абель Агилар празднуют выход на ЧМ-2018Колумбийцы вернули должок. Кто оставил ЧМ без Санчеса?О чем договорились Фалькао и ГеррероЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Футболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровАлександр КержаковОстался непревзойдённымАлександр Кержаков завершил карьеру. Каким мы его запомним?КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • Турция нам по силам, со шведами будет сложнее
  • Реакция прессы на результаты жеребьевки Лиги Наций
    •
  • Гвардиола в шаге от первого трофея в Англии
  • Реакция прессы на матч «Бристоль Сити» — «МанСити»
    •
  • Обмен Санчеса на Мхитаряна: «МЮ» добился большего
  • Реакция на громкую сделку
  • Опустили на землю. «Ливерпуль» проиграл «Суонси»
  • Сенсационное поражение «Ливерпуля» на «Либерти» — в обзоре СМИ
    •
  • «Спартаку» срочно нужен новый защитник
  • Поражение красно-белых от «Астаны» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Кураж на «Камп Ноу»
  • Прогнозы и ставки на футбол 25 января
  • 5,47
    •
  • Сумеет ли «Флорида» продлить серию поражений «Вашингтона»?
  • «Флорида» — «Вашингтон». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 26 января
  • 2,30
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:58
    • На матч «Спартак» — «Атлетик» открылась свободная продажа билетов
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    • 13:47
  • 13:40
    • Максимович прибыл на медосмотр в «Спартак»
  • 13:08
    • «Атлетико» хочет 20 млн евро за Гайтана
  • 12:43
    • Безуглов: Сильно сомневаюсь, что Джикия успеет восстановиться к ЧМ-2018
  • «Отважные» рвутся в бой
  • «Ньюпорт» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на Кубок Англии по футболу 27 января
    • 2,09Послезавтра в 20:30
  • 11:35
    • Семак: Никто не любит сборы
  • 11:10
    • «СКА-Хабаровск» планирует приобрести 3-4 опытных футболиста
  • 11:00
    • Бердыев взял на второй сбор «Рубина» 23 футболиста
  • 10:28
    • Смольников вернулся в общую группу «Зенита», три игрока работали индивидуально
  • 09:16
    • Щербаков полетел на второй сбор «Спартака» вместо Джикии
  • 08:45
    • Конте: Нам следует отдать должное команде Арсена Венгера
  • 08:29
    • Сборная Австралии определилась с новым тренером
  • 08:17
    • Зидан: Это худшая ночь в моей карьере
  • 07:30
    • СМИ: «Спартаку» нужен полузащитник «Торино»
  • 07:07
    • Муса уйдет в аренду в ЦСКА, сообщил агент
  • 01:57
    • «Лион» выбил «Монако» из Кубка Франции
  • 01:49
    • «Сампдория» упустила победу над «Ромой»
  • 01:31
    • «Леганес» выбил «Реал» из Кубка Испании
  • 01:22
    • «Арсенал» победил «Челси» и вышел в финал Кубка лиги
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус