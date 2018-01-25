Худшая команда ФНЛ усилилась Ребко и Кузнецовым

«Ротор» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником

Последним клубом экс-игрока «Спартака» был «Арарат», за который он в нынешнем сезоне сыграл в 16 матчах и забил 2 гола.

«Что касается решения играть в "Роторе", то принял его сразу. Очень хочу играть. У нас подбирается очень хороший состав, и мне очень нравится наша команда. Считаю, что нам хватит времени сыграться, чтобы показать достойный результат в весенней части Первенства. Постараюсь помочь команде подняться как можно выше в таблице, и сохранить прописку. Знаю, что в Волгограде любят футбол, умеют болеть, и мы постараемся не ударить в грязь лицом и выполнить задачу», — сказал Ребко.

Защитник «Тосно» перешел в «Ротор-Волгоград»

Также новичком «Ротора» стал бывший хавбек московского «Динамо» и «Локомотива» Сергей Кузнецов, который начинал этот сезон в «Томи», а затем перебрался в «Арарат», за который в ПФЛ не сыграл ни одного матча.

«Приехал, чтобы помочь "Ротору" сохранить место в ФНЛ, надеюсь, все у нас получится. Все еще можно исправить. Впереди полноценный сбор в Абрау-Дюрсо. Огромный плюс — Кубок ФНЛ — это хорошая возможность наиграть состав в отличных футбольных условиях. Тем более, что состав в Волгограде собирается крепкий. Остается только работать и верить. А со своей стороны я добавлю, что приложу максимум усилий и сделаю все, чтобы "Ротор" сохранил прописку в ФНЛ», — отметил Кузнецов.

«Ротор» после 25 туров занимает 20-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков.