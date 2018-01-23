В матче 1/16 финала Кубка Францииуступил на своем поле, который выступает в Лиге 2 — 3:4.

«Осер» повёл со счётом 3:0 уже к 34-й минуте матча благодаря голам Ибрагима Конате (6), Папа Сане (32) и Флориана Ая (34).

«Нант» отыгрался — дубль оформил Адриен Томассон (38, 65), еще один гол на счету Лео Дюбуа (51).

На 70-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления защитника Лукаса Лимы, а ещё шесть минут спустя точный удар Ибраима Сангаре принёс победу «Осеру».

«Нант» вылетел из Кубка Франции, а «Осер» вышел в 1/8 финала турнира.

В другом матче «Тулуза» на выезде уступила «Бур-ан-Бресс» — 0:2.