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    «Нант» вылетел из Кубка Франции

    Кубок Франции Футбол Франции Нант Осер
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    «Нант»
    На фото:«Нант»
    В матче 1/16 финала Кубка Франции «Нант» уступил на своем поле «Осеру», который выступает в Лиге 2 — 3:4.

    «Осер» повёл со счётом 3:0 уже к 34-й минуте матча благодаря голам Ибрагима Конате (6), Папа Сане (32) и Флориана Ая (34).

    «Нант» отыгрался — дубль оформил Адриен Томассон (38, 65), еще один гол на счету Лео Дюбуа (51).

    На 70-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления защитника Лукаса Лимы, а ещё шесть минут спустя точный удар Ибраима Сангаре принёс победу «Осеру».

    «Нант» вылетел из Кубка Франции, а «Осер» вышел в 1/8 финала турнира.

    В другом матче «Тулуза» на выезде уступила «Бур-ан-Бресс» — 0:2.

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