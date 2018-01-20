Венгер: Вижу Уилшира капитаном «Арсенала»

Главный тренер «Арсенала»поделился мнением о полузащитнике клуба

«Вижу Уилшира потенциальным капитаном команды, поскольку он является человеком, который вырос в "Арсенале". Он в клубе с десятилетнего возраста, но это не единственная причина, почему я вижу в нем потенциального капитана команды. Джек обладает лидерскими качествами и футбольным мышлением. Он полностью сконцентрирован на "Арсенале".

Тот факт, что он был в аренде, но все равно вернулся, помог ему осознать, что жизнь в "Арсенале", может быть, не так уж и плоха. И это важно, что в будущем он может стать одним из лидеров команды.

Что касается нового контракта, то кто может сомневаться в его любви и преданности к клубу? Никто. Мы должны прийти к соглашению, которое сделает его счастливым. И, конечно, мы хотим, чтобы в будущем он оставался в хорошей форме», – цитирует Венгера ESPN.

Действующее соглашение 26-летнего Уилшира с «Арсеналом» истекает по окончании нынешнего сезона.