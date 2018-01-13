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    «Вердер» поделил очки с «Хоффенхаймом»

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    «Хоффенхайм»
    На фото:«Хоффенхайм»
    Бременский «Вердер» на своем поле сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (1:1) в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

    Гости открыли счет на 39-й минуте — отличился защитник Беньямин Хюбнер. Но на 63-й минуте Теодор Гебре Селасси сравнял счет.

    После этого матча «Хоффенхайм» с 27 очками на 8-м месте, «Вердер» на 16-й строке — 16 очков.

    В другом матче «Аугсбург» на своем поле одержал победу над «Гамбургом» (1:0). Единственный гол на 45-й минуте забил корейский хавбек Ку Чжа Чол.

    «Аугсбург» на 7-м месте — 27 очков, а «Гамбург» на 17-м месте — 15 очков.

    Другие матчи

    «Айнтрахт» Ф – «Фрайбург» 1:1
    «Ганновер-96» – «Майнц» 3:2«
    "Штутгарт" – "Герта" 1:0»

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