«Вердер» поделил очки с «Хоффенхаймом»

Бременскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 18-го тура немецкой Бундеслиги.

Гости открыли счет на 39-й минуте — отличился защитник Беньямин Хюбнер. Но на 63-й минуте Теодор Гебре Селасси сравнял счет.

После этого матча «Хоффенхайм» с 27 очками на 8-м месте, «Вердер» на 16-й строке — 16 очков.

В другом матче «Аугсбург» на своем поле одержал победу над «Гамбургом» (1:0). Единственный гол на 45-й минуте забил корейский хавбек Ку Чжа Чол.

«Аугсбург» на 7-м месте — 27 очков, а «Гамбург» на 17-м месте — 15 очков.

Другие матчи

«Айнтрахт» Ф – «Фрайбург» 1:1

«Ганновер-96» – «Майнц» 3:2«

"Штутгарт" – "Герта" 1:0»