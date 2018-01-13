Гамейро принес «Атлетико» победу над «Эйбаром»

После этого матча «Атлетико» с 42 очками на 2-м месте, а «Эйбар» на 7-м месте — 27 очков.

«Эйбар» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 января

Не изменять традиции «Эйбар» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 13 января

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