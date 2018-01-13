Гамейро принес «Атлетико» победу над «Эйбаром»

Единственный мяч на 27-й минуте забил французский нападающий Кевин Гамейро.
После этого матча «Атлетико» с 42 очками на 2-м месте, а «Эйбар» на 7-м месте — 27 очков.
Чемпионат Испании. 19-й тур
«Эйбар» — «Атлетико» — 0:1 (0:1)
Гол: Гамейро, 27 (0:1).«Эйбар»: Дмитрович, Рамис, Хосе Анхель, Оливейра, Капа, Инуи, Дани Гарсия, Хоан Хордан (Диоп, 73), Серхио Энрич, Шарлес (Кике, 64), Алехо (Орельяна, 46).«Атлетико»: Облак, Годин, Врсалько, Хименес, Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Гамейро (Фернандес, 69), Гризманн (Фернандо Торрес, 76), Корреа (Феррейра-Карраско, 54).Предупреждения: Алехо, 10. Рамис, 33. Годин, 73.