Форвард сборной Турцииперешел из стамбульского «Бешикташа» в «Эвертон», сообщается на официальном сайте «ирисок».

Тосун подписал с «Эвертоном» контракт на 4,5 года. Сумма трансфера не разглашается. По данным британских СМИ, речь идет о 27 миллионах фунтов.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 14 голов в 24 матчах. За сборную Турции Тосун сыграл 25 встреч и отметился восемью голами.

