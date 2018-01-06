«Манчестер Сити» намерен продлить контракты с Жезусом и Де Брёйне

Главный тренер «Манчестер Сити»сообщил, что клуб ведет переговоры о новых контрактах с несколькими футболистами.

«Фернадиньо близок к продлению соглашения с "Манчестер Сити". Процесс переговоров начался довольно давно, поэтому сейчас, думаю, он находится на завершающей стадии.

Что касается Жезуса и Де Брёйне, то я не знаю. По-моему, у них состоялись первые встречи по этому поводу, но не знаю, насколько они близки к продлению контрактов.

Агенты, отцы и матери всех молодых игроков, которые у нас есть, знают, что мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве. Нет никаких сомнений в том, что мы хотим продлить соглашения с Жезусом и Де Брёйне. Переговоры переговорами, иногда они не заканчиваются успешно, однако игроки знают, что мы хотим продолжить работу с ними. Мы хотим построить что-то с теми игроками, которые были у нас 18 месяцев назад», — цитирует Гвардиолу Goal.com.