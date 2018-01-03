«Арсенал» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Арсенал»: Петр Чех, Rob Holding, Шкодран Мустафи, Кэлум Чемберс, Алексис Санчес, Джек Уилшир, Месут Озил, Эктор Бельерин, Гранит Джака, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Александр Ляказетт.
«Челси»: Тибо Куртуа, Гари Кэхилл, Andreas Christensen, Сесар Аспиликуэта, Микел Алонсо, Францеск Фабрегас, Н'Голо Канте, Эден Азар, Тьемуа Бакайоко, Victor Moses, Альваро Мората.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Арсенал» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.