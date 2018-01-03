«Арсенал» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

В 22:45 в АПЛ начнётся матч

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