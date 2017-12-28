Стерлинг принес «МанСити» победу над «Ньюкаслом»

Единственый гол в этой встрече на счету форварда Рахима Стерлинга. На 31-й минуте Де Брёйне выполнил отличную подачу вглубь штрафной, Стерлинг вышел один на один и с лёта пробил с левой в ближний угол, мяч коснулся штанги и закатился в угол.
«Горожане» одержали 18-ю победу подряд в премьер-лиге. Команда еще не проигрывала в этом сезоне и возглавляют таблицу с 58 очками.
После этого тура отрыв «Сити» от преследователей в турнирной таблице увеличился до 15 очков.
Чемпионат Англии. 20-й тур
«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:1)
Гол: Стерлинг, 31 (0:1). «Ньюкасл Юнайтед»: Эллиот, Манкильо, Мбемба (Мерино, 78), Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Шелви, Хоселу (Гэйл, 62), Мерфи, Аронс (Атсу, 71).«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани (Габриэл Жезус, 11), Отаменди, Уокер, Данилу, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Агуэро (Мангала, 77), Стерлинг, Бернарду Силва (Сане, 83).Предупреждение: Гэйл, 75.