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    Стерлинг принес «МанСити» победу над «Ньюкаслом»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 20-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на выезде обыграл «Ньюкасл» — 1:0.

    Единственый гол в этой встрече на счету форварда Рахима Стерлинга. На 31-й минуте Де Брёйне выполнил отличную подачу вглубь штрафной, Стерлинг вышел один на один и с лёта пробил с левой в ближний угол, мяч коснулся штанги и закатился в угол.

    «Горожане» одержали 18-ю победу подряд в премьер-лиге. Команда еще не проигрывала в этом сезоне и возглавляют таблицу с 58 очками.

    После этого тура отрыв «Сити» от преследователей в турнирной таблице увеличился до 15 очков.

    Чемпионат Англии. 20-й тур
    «Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:1 (0:1)
    Гол: Стерлинг, 31 (0:1). «Ньюкасл Юнайтед»: Эллиот, Манкильо, Мбемба (Мерино, 78), Дамметт, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Шелви, Хоселу (Гэйл, 62), Мерфи, Аронс (Атсу, 71).«Манчестер Сити»: Эдерсон, Компани (Габриэл Жезус, 11), Отаменди, Уокер, Данилу, Фернандинью, Гюндоган, Де Брейне, Агуэро (Мангала, 77), Стерлинг, Бернарду Силва (Сане, 83).Предупреждение: Гэйл, 75.
    Спад – не, не слышал!«Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура английского чемпионата по футболу 27 декабря
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