Стерлинг принес «МанСити» победу над «Ньюкаслом»

В матче 20-го тура чемпионата Англиина выезде обыграл— 1:0.

Единственый гол в этой встрече на счету форварда Рахима Стерлинга. На 31-й минуте Де Брёйне выполнил отличную подачу вглубь штрафной, Стерлинг вышел один на один и с лёта пробил с левой в ближний угол, мяч коснулся штанги и закатился в угол.

«Горожане» одержали 18-ю победу подряд в премьер-лиге. Команда еще не проигрывала в этом сезоне и возглавляют таблицу с 58 очками.

После этого тура отрыв «Сити» от преследователей в турнирной таблице увеличился до 15 очков.