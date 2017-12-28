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    Колосков: Российским футболистам не грозит выступление в нейтральном статусе

    Сборная России Футбол России Чемпионат мира по футболу-2018
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    Вячеслав Колосков
    На фото:Вячеслав Колосков
    Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что российским футболистам не грозит выступление в нейтральном статусе.

    «Хотел бы обратить внимание, что мы будем соревноваться не под нейтральным флагом, а под флагом Международного олимпийского комитета.

    Это никакой не нейтральный флаг, это флаг, который объединяет пять континентов. Да, это не наш флаг, не государственный.

    Но и не нейтральный. И спортсмены наши не безымянные. Это олимпийские атлеты из России, так везде будет написано.

    Поэтому очень не хотелось бы, знаете, излишне политизировать обстановку. Все четко определено, и давайте этого придерживаться.

    Футболу это не грозит. В футбол будут играть, дай бог, чтобы наши что-то выигрывали», — цитирует Колоскова «Советский Спорт».

    Напомним, 5 декабря на исполкоме МОК было принято решение допустить к Играм-2018 только «чистых» спортсменов РФ в нейтральном статусе «Олимпийские спортсмены из России».

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