Колосков: Российским футболистам не грозит выступление в нейтральном статусе

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС)заявил, что российским футболистам не грозит выступление в нейтральном статусе.

«Хотел бы обратить внимание, что мы будем соревноваться не под нейтральным флагом, а под флагом Международного олимпийского комитета.

Это никакой не нейтральный флаг, это флаг, который объединяет пять континентов. Да, это не наш флаг, не государственный.

Но и не нейтральный. И спортсмены наши не безымянные. Это олимпийские атлеты из России, так везде будет написано.

Поэтому очень не хотелось бы, знаете, излишне политизировать обстановку. Все четко определено, и давайте этого придерживаться.

Футболу это не грозит. В футбол будут играть, дай бог, чтобы наши что-то выигрывали», — цитирует Колоскова «Советский Спорт».

Напомним, 5 декабря на исполкоме МОК было принято решение допустить к Играм-2018 только «чистых» спортсменов РФ в нейтральном статусе «Олимпийские спортсмены из России».