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    «Анжи» заплатил 400 тысяч евро за хавбека бухарестского «Динамо»

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    Паул Антон
    На фото:Паул Антон
    Полузащитник бухарестского «Динамо» Паул Антон стал игроком махачкалинского «Анжи», сообщает «Спорт-Экспресс».

    26-летний футболист подписал контракт с махачкалинцами 22 декабря в Москве, а 28 декабря клубы обменялись всеми необходимыми документами и завершили сделку.

    Соглашение с Антоном рассчитано на два с половиной года, сумма трансфера составила около 400 тысяч евро.

    В минувшем сезоне Антон провел на правах аренды в «Хетафе» 32 матча и забил 2 гола. В текущем чемпионате Румынии он отметился 6 голами в 19 играх.

    По информации издания, «Анжи» также проявлял интерес к нападающему одесского «Черноморца» Алексею Хобленко, однако пока клубы не договорились о сумме сделки.

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