Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился

Вина свежих форвардов

Корреспондент Manchester Evening News Самуэль Лакхерст убежден, что «Манчестер Юнайтед» не потерял бы очки, если бы не беззаботное отношение к игре со стороны игроков, вышедших во втором тайме на замену.

Рождественское чудо на «Эмирейтс». «Арсенал» и «Ливерпуль» забили шесть мячей Огненный матч 19-го тура АПЛ — в обзоре СМИ «За несколько мгновений до того, как Гарри Магир выскочил из-за спины Криса Смоллинга и вколотил мяч в сетку, Жозе Моуринью сорвался со своего места и яростно отчитал Маркуса Рашфорда за его беззаботное отношение к игре. Только представьте, сколько всего футболисты услышали от португальца в раздевалке после финального свистка.

Конечно, Смоллинг был неправ, когда решил продолжать игру, несмотря на травму, но в целом его можно похвалить за проявленный характер. Моуринью ценит игроков, которые готовы через боль работать на футбольном поле.

Когда Смоллинг травмировался, Моуринью уже сделал все замены, выпустив на фланги атаки Маркуса Рашфорда и Генриха Мхитаряна, и именно на них лежит вина за упущенную победу, поскольку они не помогали команде спокойно оборонятся. Тренер это прекрасно понимает.

Вот почему все лето Моуринью не прекращал попыток заполучить Ивана Перишича. Хорват, наверное, не был бы столь популярен среди болельщиков, как Рашфорд или Марсьяль, но трудно представить, что в какой-то момент потерял бы концентрацию, как это случилось с Рашфордом», — убежден Лакхерст.

Фатальный промах Лингарда

Сэм Макэвой из Daily Mail заострил внимание на моменте, случившемся на 72-й минуте, когда Джесси Лингард мог поставить победную точку в игре.

«Джесси Лингард в последних матчах играл просто великолепно. 25-летний футболист тем или иным образом поучаствовал в шести забитых мячах в предыдущих четырех выездных встречах Премьер-лиги.

Однако на "Кинг Пауэр Стэдиум" его прекрасная серия не продлилась, а сам он упустил возможность практически гарантировать своей команде победу.

На 72-й минуте Лингард мог сделать счет 3:1 в пользу "МЮ", но, когда уже обошел Шмейхеля, угодил в перекладину, а со второй попытки пробил выше цели», — заметил Макэвой.

Мата – бомбардир, Лукаку – ассистент

Обозреватель Mirror Джеймс Нурси отметил бомбардирские качества Хуана Маты, забившего два гола, а также заметил, что Ромелу Лукаку был близок к тому, чтобы записать на свой счет результативную передачу.

«Тоттенхэм»: анатомия кризиса Что случилось с командой? «Горячая бомбардирская форма Ромелу Лукаку ближе к зиме постепенно остыла, поэтому в Лестере чуда от него никто и не ждал, как никто не ждал чуда и от Хуана Маты, но он внезапно выстрелил дублем.

Сначала испанец нанес точный удар после передачи Джесси Лингарда, сравняв счет. Затем он классно пробил со штрафного, не оставив шансов Шмейхелю, и принес "Манчестер Юнайтед" минимальное преимущество.

А вот самым выразительным вкладом Лукаку так и остался хороший проход, после которого он нашел в чужой штрафной площади Марсьяля, но француз не попал в створ ворот.

Также бельгийцу не повезло оформить результативную передачу в моменте, когда Лингард вышел на ворота, а затем пробил в перекладину», — пишет Нурси.

Волевой характер «Лестера»

Журналист Leicester Mercury Джеймс Шарп подчеркнул, что несмотря на все проблемы во втором тайме, «Лестер» нашел в себе силы отыграться.

Бесстрашное выступление, которое вошло в историю Реакция прессы на матч «Бристоль Сити» — «МЮ» «Даже после невероятного промаха Лингарда проблемы "Лестера" только начинались. Даниэль Амарти, заменивший травмированного Дэнни Симпсона, был удален уже через 16 минут после появления на поле за проявленную грубость.

Вскоре ситуацию пришлось спасать Шмейхелю, который чудом прервал проход Маркуса Рашфорда, при этом не нарушив правила на нападающем в своей штрафной площади.

Фанаты "Лестера" уже давно недолюбливают Джона Мосса. Так повелось с тех пор, как он показал красную карточку Варди за симуляцию несколько лет назад. Вчера он не поверил еще одному падению, когда на газоне оказался Магир.

Тем не менее, Магир не слишком расстроился, а улыбка на его лице появилась за несколько мгновений до финального свистка, когда он откликнулся на навес Олбрайтона», — отмечает Шарп.