Экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев выразил готовность подняться в тяжелый вес из-за проблем с поиском соперника в полутяжелом дивизионе.
Победа над Гуськовым ни к чему не привела
Россиянин удержал второе место в рейтинге полутяжеловесов после победы над Богданом Гуськовым в июле, однако организовать следующий бой не получается.
«Похоже, никто из пятерки лучших в полутяжелом весе не хочет драться. У каждого есть свои причины. Халил Раунтри не готов, Рейес только что провел бой и получил травму.
Коста хочет 10 миллионов долларов. Так что насчет тяжелого веса? Кто-нибудь готов к бою? Давайте сделаем это в январе», — написал Анкалаев в соцсетях.
Есть нокауты, нет признания
Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в 2024 году, победив единогласным решением судей Алекса Перейру.
Однако в реванше бразилец нокаутировал россиянина и вернул себе пояс. После этого Перейра поднялся в тяжелый дивизион, а Анкалаев остался в категории до 93 кг и в июле нокаутировал Богдана Гуськова.
Ранее он также нокаутировал Джонни Уокера, который сейчас выступает в тяжелом весе.
Ситуация в дивизионе
Единственным бойцом выше Анкалаева в рейтинге остается Перейра, покинувший дивизион. Иржи Прохазка в этом месяце встретится с Навахо Стирлингом на турнире UFC в Катаре.
Доминик Рейес, Пауло Коста и Халил Раунтри-младший — единственные из первой семерки, у кого нет запланированных поединков.
Однако, по словам Анкалаева, все три варианта отпали: Раунтри не готов, Рейес травмирован, а Коста требует слишком большой гонорар. Остается только соглашаться на бои с оппонентами на задворках топ-10. Но какой в этом смысл?
О перспективах в тяжах
Ранее Анкалаев намекал, что готов последовать за Перейрой в тяжелый вес и завершить их трилогию в новой категории — их счет в очных встречах 1:1.
Если россиянин действительно поднимется в тяжелый дивизион, он может быстро получить соперника из топ-10, поскольку в категории до 120 сейчас не хватает звездных претендентов, особенно на фоне травмы бывшего чемпиона Тома Аспиналла.