Экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев выразил готовность подняться в тяжелый вес из-за проблем с поиском соперника в полутяжелом дивизионе.

Магомед Анкалаев globallookpress.com

Победа над Гуськовым ни к чему не привела

Россиянин удержал второе место в рейтинге полутяжеловесов после победы над Богданом Гуськовым в июле, однако организовать следующий бой не получается.

«Похоже, никто из пятерки лучших в полутяжелом весе не хочет драться. У каждого есть свои причины. Халил Раунтри не готов, Рейес только что провел бой и получил травму.

Коста хочет 10 миллионов долларов. Так что насчет тяжелого веса? Кто-нибудь готов к бою? Давайте сделаем это в январе», — написал Анкалаев в соцсетях.

Есть нокауты, нет признания

Анкалаев побеждает Гуськова globallookpress.com

Анкалаев стал чемпионом UFC в полутяжелом весе в 2024 году, победив единогласным решением судей Алекса Перейру.

Однако в реванше бразилец нокаутировал россиянина и вернул себе пояс. После этого Перейра поднялся в тяжелый дивизион, а Анкалаев остался в категории до 93 кг и в июле нокаутировал Богдана Гуськова.

Ранее он также нокаутировал Джонни Уокера, который сейчас выступает в тяжелом весе.

Ситуация в дивизионе

Единственным бойцом выше Анкалаева в рейтинге остается Перейра, покинувший дивизион. Иржи Прохазка в этом месяце встретится с Навахо Стирлингом на турнире UFC в Катаре.

Доминик Рейес, Пауло Коста и Халил Раунтри-младший — единственные из первой семерки, у кого нет запланированных поединков.

Однако, по словам Анкалаева, все три варианта отпали: Раунтри не готов, Рейес травмирован, а Коста требует слишком большой гонорар. Остается только соглашаться на бои с оппонентами на задворках топ-10. Но какой в этом смысл?

О перспективах в тяжах

Перейра против Анкалаева globallookpress.com

Ранее Анкалаев намекал, что готов последовать за Перейрой в тяжелый вес и завершить их трилогию в новой категории — их счет в очных встречах 1:1.

Если россиянин действительно поднимется в тяжелый дивизион, он может быстро получить соперника из топ-10, поскольку в категории до 120 сейчас не хватает звездных претендентов, особенно на фоне травмы бывшего чемпиона Тома Аспиналла.