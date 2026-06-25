Ветеран ММА Майкл Кьеза считает, что победа над Конором Макгрегором приведет Макса Холлоуэя к титульнику в легком весе против Джастина Гейджи.

Макс Холлоуэй globallookpress.com

«Есть вероятность, что Макс Холлоуэй победит Конора Макгрегора и сразится с Джастином Гейджи. Если Макс победит Конора, то в гонке за право сразиться с Джастином Гейджи в следующий раз останутся только Макс, Чарльз Оливейра и Арман Царукян. Думаю, и сам Джастин хотел бы получить ответный бой с Максом Холлоуэем»

Холлоуэй сейчас занимает пятую строчку в рейтинге легкого веса UFC. В последнем поединке он проиграл единогласным решением судей Чарльзу Оливейру в марте, лишившись титула BMF. 11 июля Макс встретится во второй раз с Конором Макгрегором на турнире UFC 329.