Рекордсмен UFC по количеству нокаутов в полусреднем весе Мэтт Браун не считает Майкла Чендлера звездой ММА.

Майкл Чендлер globallookpress.com

«В карьере Чендлера в UFC не было ничего примечательного. Мне нравится Майкл, я не пытаюсь его принизить, а просто смотрю на объективные факты: он не должен быть такой звездой в UFC.

Он выиграл два боя в UFC, его рекорд в промоушене 2-6. Он отлично проявил себя в Bellator. У него были отличные бои с Эдди Альваресом, и у него определенно большой потенциал, который он не раскрыл»

Чендлер проиграл свой последний поединок в рамках легкого веса на турнире UFC в Белом доме 15 июня Маурисио Руффи техническим нокаутом в первом раунде, после чего покинул топ-15 в легком весе.