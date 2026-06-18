Легендарный голландский боец-тяжеловес Алистар Оверим не исключил своего возвращения в ММА.

Алистар Оверим globallookpress.com

«Травма поясницы давала о себе знать. За мою карьеру она возвращалась пару раз. В последний раз она не хотела уходить и вынудила меня уйти из спорта. Сейчас я чувствую себя лучше, чем 5 лет назад. Я чувствую себя моложе. Тем не менее, за время перерыва я немного потерял форму и похудел. Сейчас я тренируюсь и получаю от этого удовольствие. Это мое любимое дело. Оно приносит мне радость. Я просто делаю то, что люблю. И если в итоге мы снова будем готовы пошуметь, а это вполне возможно, вы узнаете об этом первыми»

Оверим завершил карьеру бойца в UFC в 2021 году, проиграв в последнем поединке нокаутом во втором раунде Александру Волкову.