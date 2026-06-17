Легендарный ирландский боец ММА Конор Макгрегор заявил о желании провести поединок за титул с новым чемпионом UFC в легком весе Джастином Гейджи.

Джастин Гейджи globallookpress.com

«Я бы точно поборолся за пояс. Гейджи, когда в ударе, очень хорош, с ним все в порядке. Но когда он не в форме, он ужасен. Я с удовольствием с ним подрался бы. Я готов к этому бою. Я готов к любому бою»

На UFC 329 Конор проведет свой первый поединок за 5 лет. Его соперником станет Макс Холлоуэй, которого он одолел по очкам в 2013 году.

Гейджи в минувшие выходные сенсационно победил техническим нокаутом Илию Топурию на турнире в Белом доме, нанеся грузину первое поражение в карьере и отобрав у него титул в легком весе.