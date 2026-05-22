Второй номер рейтинга полусреднего веса UFC Карлос Пратес выбрал победителя в ответном бою Конора Макгрегора против Макса Холлоуэя.

«Я думаю, что победит Макс. Я большой поклонник Холлоуэя. Все это время он постоянно дрался в отличие от Макгрегора, который не выходил в октагон пять лет. Сомневаюсь, что в своей нынешней форме он победит Макса Холлоуэя. Тот факт, что Макс впервые будет выступать в полусреднем весе, вообще никак не повлияет на результат поединка»

Реванш Макгрегора и Холлоуэя станет главным событием вечера на Международной бойцовской неделе (UFC 329) и пройдет в полусреднем дивизионе. В первом поединке в 2013 году Конор победил Макса единогласным решением судей.