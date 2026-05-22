Второй номер рейтинга полусреднего веса UFC Карлос Пратес выбрал победителя в ответном бою Конора Макгрегора против Макса Холлоуэя.

Карлос Пратес (слева) globallookpress.com

«Я думаю, что победит Макс.  Я большой поклонник Холлоуэя.  Все это время он постоянно дрался в отличие от Макгрегора, который не выходил в октагон пять лет.  Сомневаюсь, что в своей нынешней форме он победит Макса Холлоуэя.  Тот факт, что Макс впервые будет выступать в полусреднем весе, вообще никак не повлияет на результат поединка»

Реванш Макгрегора и Холлоуэя станет главным событием вечера на Международной бойцовской неделе (UFC 329) и пройдет в полусреднем дивизионе.  В первом поединке в 2013 году Конор победил Макса единогласным решением судей.