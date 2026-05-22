Макс Холлоуэй не считает реванш с Конором Макгрегором легкой прогулкой, даже несмотря на то, что соперник не дрался 5 лет.

Макс Холлоуэй

«Я в восторге от того, что мы проведем реванш.  В этом тренировочном лагере я буду много есть.  Буду есть то, что захочу.  Представляете, я дерусь в полусреднем весе.  Вот это да.  Теперь поговорим о Коноре.  Конечно, я ожидал, что он начнет нести чушь.  По-другому просто и быть не может.  Уверен, реванш будет тяжелым.  Конор по-прежнему опасен.  Было бы глупо думать, что это не так и заранее списывать его со счетов»

Реванш Макгрегора и Холлоуэя возглавит турнир UFC 329 11 июля.  Бой пройдет в полусреднем весе.  Для Макса поединок в данном дивизионе станет дебютным.