Макс Холлоуэй не считает реванш с Конором Макгрегором легкой прогулкой, даже несмотря на то, что соперник не дрался 5 лет.

«Я в восторге от того, что мы проведем реванш. В этом тренировочном лагере я буду много есть. Буду есть то, что захочу. Представляете, я дерусь в полусреднем весе. Вот это да. Теперь поговорим о Коноре. Конечно, я ожидал, что он начнет нести чушь. По-другому просто и быть не может. Уверен, реванш будет тяжелым. Конор по-прежнему опасен. Было бы глупо думать, что это не так и заранее списывать его со счетов»

Реванш Макгрегора и Холлоуэя возглавит турнир UFC 329 11 июля. Бой пройдет в полусреднем весе. Для Макса поединок в данном дивизионе станет дебютным.