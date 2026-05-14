Экс-претендент на титул чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Дерек Чисора сообщил, что вступил с Деонтеем Уайлдером в переговоры о реванше. После ответного поединка британец намерен закончить профессиональную карьеру.

Дерек Чисора и Деонтей Уайлдер globallookpress.com

«Я работаю над реваншем с Деонтеем Уайлдером. Жена дала добро, так что я буду проводить реванш. У меня запланировано несколько встреч, и посмотрим, как все пройдет.

Уайлдер в ярости, потому что тоже очень расстроен результатом. Да, он мог бы победить другим способом, но он расстроен, так что мы собираемся отыграться. А в конце года я уйду на пенсию»

Первый бой Уайлдера и Чисоры состоялся 4 апреля. Деонтей одержал победу раздельным решением судей.