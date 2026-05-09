Второй номер рейтинга тяжеловесов UFC Александр Волков согласен быть запасным в поединке Алекса Перейры против Сирила Гана в Белом доме за временный титул.

«Рассмотрел бы такую возможность? Думаю, да. Но пока такие разговоры не ведутся напрямую. По итогам боя с Вальдо Кортес-Акостой станет ясно, буду ли я актуален, как претендент на пояс. Каждый бой несет в себе риск вылететь из чемпионской гонки, поэтому говорить об этом рано. Но в целом, я готов»

Свой следующий поединок 37-летний россиянин проведет 10 мая на турнире UFC 328 в Ньюарке. Соперником Волкова станет Вальдо Кортес-Акоста, четвертый номер рейтинга.

На данный момент в активе Александра 39 побед и 11 поражений в смешанных единоборствах. Предыдущий бой он выиграл раздельным решением у Жаилтона Алмейды.