Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй прокомментировал слухи о реванше с Конором Макгрегором на UFC 329.

«Макгрегор выглядит очень голодным. Он не так давно провел показательный боксерский поединок, так что было здорово на него посмотреть. Я бы хотел получить ответный поединок. Это большой бой. Может быть, реванш и состоится, посмотрим, что будет. Я вижу все то, что видите вы, ребята. Я пока ничего не слышал об анонсе нашего поединка на UFC 329, но это было бы неплохо»

Первый поединок Макгрегора и Холлоуэя состоялся в 2013 году. Конор победил Макса единогласным решением судей в полулегком весе по итогам трех раундов.