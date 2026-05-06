Бывший чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй прокомментировал слухи о реванше с Конором Макгрегором на UFC 329.

Макс Холлоуэй

«Макгрегор выглядит очень голодным.  Он не так давно провел показательный боксерский поединок, так что было здорово на него посмотреть.  Я бы хотел получить ответный поединок.  Это большой бой.  Может быть, реванш и состоится, посмотрим, что будет.  Я вижу все то, что видите вы, ребята.  Я пока ничего не слышал об анонсе нашего поединка на UFC 329, но это было бы неплохо»

Первый поединок Макгрегора и Холлоуэя состоялся в 2013 году.  Конор победил Макса единогласным решением судей в полулегком весе по итогам трех раундов.