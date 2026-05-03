Ирландский боец Иэн Гэрри отреагировал на провальное выступление экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Джека Маддалены в поединке с Карлосом Пратесом.

«С Джеком покончено. Он не хочет оставаться в октагоне. От прежнего Джека Маддалены больше ничего не осталось. Абсолютно ничего. Карлос его вырубил»

Напомним, что на вчерашнем турнире UFC Маддалена проиграл Карлосу Пратесу техническим нокаутом. Таким образом, Джек потерпел второе поражение подряд.

Ранее в ноябре 2025 года австралиец уступил единогласным решением судей Исламу Махачеву, лишившись чемпионского пояса в полусреднем дивизионе. Ранее Маддалена шел на серии из восьми побед в UFC.