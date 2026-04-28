Пятый номер рейтинга полусреднего веса UFC Карлос Пратес поставил под сомнение возвращение Конора Макгрегора в промоушен.

«Я не возлагал на это слишком больших надежд. Макгрегор вряд ли вернется после пятилетнего перерыва и точно не станет драться с тем, кто великолепно выступал ранее и нокаутировал всех подряд. Конечно, если бы это произошло, это было бы круто, это было бы потрясающе, но я сейчас сосредоточен на Джеке Маддалене, чтобы получить титульный бой. У Макгрегора есть свои причины, по которым наш бой не состоялся. Теперь пришло время двигаться дальше»

3 мая Карлос Пратес встретится на турнире в Перте в главном событии вечера с бывшим чемпионом дивизиона Джеком Маддаленой, занимающего первую строчку в рейтинге полусредневесов.