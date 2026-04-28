Джек Маддалена и его команда недовольны тем, что UFC предложил бывшему чемпиону полусреднего дивизиона бой с Карлосом Пратесом. Об этом высказался тренер австралийца Бен Викерс.

«В UFC сказали, что мы можем выбрать бой против Пратеса или Моралеса. Мы выбрали Майкла, а они дали нам в соперники Карлоса. Думаю, в UFC просто хотели, чтобы бой прошел по их сценарию. Мы всегда готовы сразиться с кем угодно, где угодно и когда угодно, и это фирменный стиль Джека, так что мы бы в любом случае сразились с кем угодно, кого бы они нам ни предложили»

Бой Маддалены и Пратеса возглавит турнир в Перте в эти выходные. Свой предыдущий поединок Джек проиграл по очкам Исламу Махачеву, лишившись титула UFC в полусреднем весе.