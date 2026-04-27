Топовый американский боксер-тяжеловес Джаррелл Миллер бросил вызов на поединок своему соотечественнику Деонтею Уайлдеру.

Деонтей Уайлдер против Тайсона Фьюри globallookpress.com

«Я хочу снова выйти на ринг, может быть, в июне в Нью-Йорке, где будет драться Джарон Эннис в главном бою. Меня интересуют соперники, входящие в рейтинг WBA. Например, Деонтей Уайлдер. Он давным-давно сказал, что не хочет драться со мной, потому что я задел его чувства»

В минувшие выходные Джаррелл с огромным преимуществом по очкам одолел Леньера Перо и получил статус претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

Уайлдер этой весной также провел 12-раундовый поединок против представителя Великобритании Дерека Чисоры. В итоге «Бронзовый бомбардировщик» одержал победу раздельным решением судей.