Именитый ветеран тяжелого дивизиона в боксе Дэвид Хэй считает, что для Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри на сегодняшний день нет других громких поединков кроме очного противостояния.

Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Это будет самая масштабная битва, которая только может быть у них обоих. Они должны выкладываться по полной, они должны давить на соперника, они просто обязаны это делать. Оба нужны друг другу. Энтони Джошуа был в той же эпохе, что и Тайсон Фьюри. Они обязаны подраться и выявить сильнейшего. Возможно, Энтони с Тайсоном заработают больше денег, чем любой предыдущий поединок в своей карьере»

Бой Джошуа и Фьюри предварительно запланирован на ноябрь. Тайсон в недавнем поединке одолел по очкам Арсланбека Махмудова. Энтони в ноябре 2025-го нокаутировал Джейка Пола.