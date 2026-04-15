Именитый кикбоксер Рико Верхувен, экс-чемпион промоушена Glory в тяжелом весе, уверен в победе нокаутом над Александром Усиком в боксерском поединке.

Александр Усик globallookpress.com

«Когда я нанесу свой лучший удар, он упадет в нокаут. Усик выглядит, как накачанный полутяжеловес, а я прирожденный тяжеловес. Это большая разница. Я думаю, что для того, чтобы стать лучшим в своем деле, нужно быть немного сумасшедшим. Мне это нравится, я получаю от спорта удовольствие и дерусь с огромной страстью. Я безумно рад принять такой вызов и очень благодарен Александру Усику за предоставленную мне возможность»

Поединок за звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC между Усиком и Верхувеном состоится 23 мая на фоне древних пирамид Гизы в Египте.